Microsoft julkaisi uudet Surface-laitteet: Surface Go 2 ja Surface Book 3

Microsoft on julkaissut kaksi uutta Surface-laitetta: Surface Go 2 ja Surface Book 3. Laitteiden ennakkotilaus käynnistyy heti.

Surface Go 2 on jatkoa alkuperäiselle Golle, joka julkaistiin pari vuotta sitten . Surface Go 2 on ohut ja se painaa vain noin 550 grammaa, mutta sisältää 10,5 tuuman PixelSense -kosketusnäytön, jonka kuvasuhde on 3:2 ja resoluutio on 1920 x 1080.Suorituskyvystä vastaa 8. sukupolven Intel Core m3 -suoritin tai Intel Pentium Gold 4425Y -suoritin. Keskusmuistia on tarjolla 4 tai 8 gigatavua. Suorituskyvyn kerrotaan olevan jopa 64% nopeampi alkuperäiseen laitteeseen verratessa. Sisäistä tallennustilaa on saatavilla Wifi-malliin 64 / 128 gigatavua ja LTE-versioon löytyy tallennustilaa puolestaan 128 / 256 gigatavua. Akunkestoksi luvataan 10 tuntia.Liitäntöjen osalta on tarjolla USB-C, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, Surface Connect -portti, Surface Type Cover -portti, MicroSDXC-kortinlukija ja Nano-SIM-paikka. Laitteesta löytyy myös Bluetooth 5.0, avustettu GPS ja GLONASS-tuki, eSIM-tuki ja NFC. Sisäänkirjautuminen toimii Windows Hello -kameran avulla ja taakse on laitettu 8,0 megapikselin takakamera, jonka avulla voi skannata asiakirjoja. Laitteessa on myös Studio Mics -kaksoismikrofoniratkaisu, joka parantaa äänen selkeyttä ja vähentää taustahälyä Teams-kokouksissa tai videochateissa.Surface Go 2 -laitteen hinta on alkaen 479 € ja se tulee saataville 12.5. Surface Go 2 -laitteen voi kustomoida näppäimistöllä ja muilla lisävarusteilla useissa eri värivaihtoehdoissa, kuten platina, musta, unikonpunainen ja jäänsininen.Surface Book 3 -kannettavan puolestaan kerrotaan olevan Microsoftin kaikkien aikojen tehokkain kannettava tietokone. Sen suorituskyky on jopa 50 prosenttia parempi kuin Surface Book 2:ssa ja akun kesto jopa 17,5 tuntia. Surface Book 3 on saatavilla 13,5 tuuman (3 000 x 2 000, 3:2) tai 15 tuuman (3 240 x 2 160, 3:2) PixelSense -kosketusnäytöllä.13,5-tuumainen Surface Book 3 on varustettu joko 10. sukupolven Intel Core i5-1035G7 -suorittimella tai 10. sukupolven Intel Core i7-1065G7 -suorittimella, kun taas isompi malli on saatavilla vain Core i7-1065G7 -suorittimella.13,5-tuumaisen Surface Book 3 grafiikoista vastaa i5-1035G7 -mallissa Intel Iris Plus Graphics ja i7-1065G7 -mallissa GeForce GTX 1650. Isomman version grafiikoista puolestaan vastaa GeForce GTX 1660 Ti tai Quadro RTX 3000. 3 733 MHz:n LPDDR4x -keskusmuistia pienempään laitteeseen saa 8, 16 tai 32 gigatavua ja isompaan 16 tai 32 gigatavua. SSD-tallennustilaa molempiin saa 256 Gt:n, 512 Gt:n tai 1 Tt:n vaihtoehdoilla.Liitäntöjen osalta löytyy 2x USB-A, USB-C, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, 2 x Surface Connect -portti (yksi näppäimistöalustassa, yksi tabletissa) ja SDXC-korttien lukulaite. Kannettavasta löytyy myös eteenpäin osoittavat stereokaiuttimet, kaksi herkkää studiomikrofonia, Kasvot tunnistava Windows Hello -kamera, Wi-Fi 6 ja Bluetooth 5.0.Surface Book 3:n hinnat alkavat 1899 eurosta ja se on saatavilla 5.6. alkaen.