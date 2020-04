Samsung Galaxy Tab S6 Liten myynti alkoi Suomessa - hinta 399 - 469 euroa

Samsung julkaisi Galaxy Tab S6 Lite -tabletin aiemmin huhtikuussa ja nyt tämän laitteen myynti on aloitettu Suomessa. Tablettia myydään WiFi -mallina hintaan 399 euroa ja 4G-versiona 469 euron hinnalla.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite hinta

Laitteessa on 10,4 tuuman näyttö, joka toimii 16:10 -kuvasuhteella ja 2000 x 1200 pikselin resoluutiolla. Kosketuksen lisäksi näyttö tukee myös Samsungin S Pen -kynää, joka toimitetaan laitteen mukana. Kynällä käyttäjä voi selata nettisivuja, piirtää tai tehdä vaikkapa muistiinpanoja. Kun kynä ei ole käytössä, se kiinnittyy helposti magneetilla tabletin kylkeen.Tab S6 Lite on tarkoitettu enimmäkseen viihteen kuluttamiseen, mutta se sopii myös työ- ja opiskelukäyttöön. Tabletista löytyy kaksoiskaiuttimet sekä AKG:n Dolby Atmos 3D -ääniteknologia. Tabletissa on sisäänrakennettu haku Netflix- ja Spotify-palveluille, jonka lisäksi uudet Tab S6 Lite -käyttäjät voivat testata YouTube Premium -palvelua maksutta neljän kuukauden ajan.Tab S6 Lite sopii erityisesti lapsiperheille, sillä se sallii käyttäjien luoda jopa yhdeksän erillistä käyttäjäprofiilia. Mukana on myös Samsung Kids -tila, jossa päivittäistä ruutuaikaa ja pääsyä tiettyihin sovelluksiin on mahdollista rajoittaa.Galaxy Tab S6 Liten myynti alkaa 30. huhtikuuta. Tab S6 Liten Wi-Fi-mallin suositushinta on 399 euroa ja 4G-version suositushinta 469 euroa . 10. toukokuuta mennessä laitteen ostaneet saavat Book Cover -suojakuoret kaupan päälle. Nopean ostajan etu on saatavilla valikoiduilta jälleenmyyjiltä.Tabletin värivaihtoehdot ovat Oxford Gray ja Angora Blue.