Maailman nopein peliprosessori – Intel esitteli 10. sukupolven Core-prosessorit

Intel on esitellyt 10. sukupolven S-sarjan Core-työpöytäprosessorinsa. Uusia Comet Lake -prosessoreita markkinoidaan 10. sukupolven prosessoreina, mutta kuluttajien on huomattava ainakin yksi olennainen seikka tähän liittyen: samaan sukupolveen on laskettu mukaan myös 10 nanometrin prosessilla valmistetut Ice Lake -prosessorit. Uudet Comet Lake -prosessorit perustuvat vuorostaan 14 nanometrin prosessiin.

Intelin mukaan Comet Lake-S-malliston lippulaivaon maailman nopein peliprosessori, minkä piirijätti toivoo kirvoittavan pelaajat hankkimaan uuden prosessorin järjestelmäänsä. Uudelle emolevylle voi tulla myös tarvetta päivityksen yhteydessä, sillä Come Lake -sarjan prosessorit eivät ole yhteensopivia vanhojen Coffee Lake -emolevyjen kanssa.Malliston kärkipiiri on Core i9-10900K, jonka suositushinta on 488 dollaria. Intelin mukaan sen nimellinen kellotajuus on 3,7 gigahertsiä, mutta uuden Thermal Velocity Boost -teknologianturvin kellotaajuus voi kohota parhaimmillaan 5,3 gigahertsiin. Korkeita kellotuksia luvataan muihinkin malliston prosessoreihin. Kymmenen ydintä sisältävä prosessori pystyy käsittelemään samanaikaisesti 20 säiettä ja tukee DDR4-2933-muistia. Prosessorista löytyy UHD Graphics 630 -grafiikkaprosessori.Kaikkien 32 uuden prosessorin tekniset tiedot löytyvät AnandTechin listasta