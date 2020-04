Halvimmat SSD-tarjoukset juuri nyt: 120GB parillakympillä, 240GB alle 30e, teratavu alle satasella, ..!

Koronapandemian jatkuessa eivät SSD-levyjen hinnat ole kuitenkaan enää merkittävästi heilahdelleet, näin huhti-toukokuun taitteen saapuessa, vaan maaliskuussa koetut hintojen heilahtelut tuntuvat pitkälti asettuneen.

120 gigatavun SSD-levyt

240 gigatavun SSD-levyt

480 gigatavun SSD-levyt

960 gigatavun SSD-levyt

Poimintoja isommista SSD-levyistä

Edullisimman seuraamamme SSD-levyjen kokoluokan alimmaksi hintatasoksi on nyt asettunut aivan karvan päälle 20 euroa, jolla saa jo levyjä useilta eri valmistajilta. Mielenkiintoista on, että toiseksi pienimmässä kokoluokassa, eli 240GB luokassa, edullisimmat hinnat ovat tipahtaneet merkittävästi ja halvimmillaan 240GB levyjä saa jopa alle 30 eurolla. Hintojen lasku 240GB luokassa on tehnyt kyseisen kategorian levyistä jopa 480GB -kokoluokkaa edullisempia - tai supertarjouksista tinkien, saman hintaisia. Harvinainen tilanne sinänsä, koska yleensä koon kasvaessa, myös "euroa per gigatavu"-hinta laskee.Suurimmassa säännööllisesti seuraamassamme kokoluokassa eli noin teratavun kokoisten levyjen kategoriassa hinnat ovat pysytelleen tutussa, noin sadan euron tasossa. Erona aiempaan kuitenkin se, että nyt taas myös juuri himppusen alle satasella saa levyjä, kun taso oli vielä juuri päälle satasen kuukautta aiemmin.Nyt, kun kotikonttori on monelle arkipäivää, lienee kuitenkin syytä harkita elämän helpottamista ja hankkia SSD. Se on kuitenkin yksittäinen tärkein elementti, jolla tietokoneeseen saa aivan uutta puhtia, olipa kyseessä sitten läppäri tai pöytäkone.Tässäpä poimintamme eri kokoluokista:Postikuluttomat hinnat, jotka jutussa mainitaan, ovat olleet oikein artikkelin kirjoitushetkellä, joten emme takaa hintojen pitävyyttä tai jälleenmyyjien varastosaldoja - kannattaa siis kiirehtiä!