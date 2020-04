Apple iskee ensi vuonna – Macit siirtyvät Applen omiin prosessoreihin

Apple voi olla valmis aloittamaan siirtymisen itse kehittämiinsä suorittimiin Mac-tietokoneiden mallistoissa jo ensi vuodesta alkaen, voi olla valmis aloittamaan siirtymisen itse kehittämiinsä suorittimiin Mac-tietokoneiden mallistoissa jo ensi vuodesta alkaen, uutisoi Bloomberg . SIirtymää on uumoiltu jo useiden vuosien ajan, mutta nyt palaset näyttäisivät olevan kohdillaan.

Bloombergin mukaan Apple kehitti jo vuonna 2018 sisäiseen testaukseen A12X-piirin pohjalta suorittimen Mac-tietokoneisiin, jolla voitaisiin korvata yhtiön tietokoneissa Intelin prosessorit. Tulokset olivat odotusten mukaisia, minkä johdosta kehityshanketta on päätetty viedä eteenpäin markkinoille saakka. Tulevissa Maceissä käytettävät prosessorit perustuvat tämän vuoden iPhoneissa nähtävään A14-piiriin ja ne tullaan valmistamaan TSMC:n 5 nanometrin prosessilla.Ensimmäisessä ARM-pohjaisessa Macissä tulee olemaan kahdeksan tehokasta Firestorm-suoritinydintä sekä neljä kevyempään käyttöön tarkoitettua Icestorm-ydintä. Apple saattaa jopa nelinkertaistaa ydinten lukumäärän nykyisiin Maceihin verrattuna.Apple tulee siirtymään omiin prosessoreihin vaiheittain, minkä takia ensi vuonna ei välttämättä nähdä kuin yksi ARM-pohjainen Mac-tietokone. Tämän jälkeen käyttöönottoa kiihdytetään useimpaan mallistoon. Iso haaste tulee olemaan nykyisten sovellusten yhteensopivuus uusien tietokoneiden kanssa. Apple on muuttanut tietokoneiden suoritinarkkitehtuuria historiansa aikana pari kertaa, joten yhtiöllä on kokemusta tällaisten muutosten läpiviennistä.