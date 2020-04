Päivän diili: Acer Predator XB1 Full HD 144 Hz -pelinäyttö nyt 299 euroa

Acer Predator XB1 (XB271HA) -pelinäyttöä saa nyt 299 eurolla , joka on alin hinta, jolla tätä näyttöä on myyty. Tarjous löytyy Gigantin sivulta, jossa näytön normaalihinnaksi on ilmoitettu 499 euroa.

Päivän diili

Näytön koko on 27 tuumaa ja se toimii Full HD -resoluutiolla sekä nopealla 144 Hz virkistystaajuudella. TN-paneeli tarjoaa 1 ms vasteajan, mutta heikommat katselukulmat kuin IPS-paneeli. Näyttö tukee myös Nvidia G-Sync -teknologiaa. Liitäntöjen osalta tarjolla on HDMI, DisplayPort sekä neljä kappaletta USB 3.0 -paikkoja.Tarjous löytyy Gigantilta ja se on voimassa su 3.5. asti. Saatavuus on hyvä.Lue myös: