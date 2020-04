Logitechin G203 Lightsync on hyvä vaihtoehto pelaajan ensimmäiseksi pelihiireksi - myyntiin toukokuussa, hinta 40 euroa

Oheislaitteiden valmistaja Logitech on kertonut tuovansa G203 LIGHTSYNC -pelihiiren myyntiin toukokuussa 39,99 euron hinnalla.

Hiirestä löytyy kuusi ohjelmoitavaa painiketta, joita hallitaan Logitech G HUB -ohjelmiston avulla. Lisäksi ohjelmistolla hallitaan hiiren valaistusta, joihin lukeutuvat erilaiset valaistusmuodot, kuten värien aaltoilu tai sykähtely sekä kirkkausasetukset.Hiiressä käytetään optista anturia, jonka DPI-arvon voi valita 200 - 8 000 DPI:n väliltä. Hiiren mitat ovat 116,6 x 62,15 x 38,2 millimetriä. Painoa hiirellä on 85 grammaa. Johdon pituus hiiressä on 2,1 metriä.Perinteisen kuuden painikkeen muotoilun sekä muiden ominaisuuksien puolesta Logitech kehuu G203 Lightsyncin sopivan uuden pelaajan ensimmäiseksi pelihiireksi.Logitech G203 LIGHTSYNC -pelihiiri tulee myyntiin toukokuussa mustana ja valkoisena. Hiiren suositushinta on 39,99 euroa.