Päivän diili: Huawein uudet MateBook D -kannettavat ovat heti alennuksessa - säästä 150 euroa

Päivän diili

Huawei MateBook D 14" -kannettavan tietokoneen hinta on nyt 599 euroa , kun yleensä tätä kannettavaa myydään 749 eurolla. MateBook D 15" maksaa puolestaan nyt 549 euroa , kun yleensä laitetta myydään 699 eurolla. Molemmissa tulee siis säästöä 150 euron verran.Kooltaan ja painoltaan MateBook D 15" on hieman isompi. Sen mitat ovat 357,8 mm x 229,9 mm x 16,9 mm ja painoa on 1,62 kg. Pienemmän MateBook D 14" mitat ovat puolestaan 322,5 mm x 214,8 mm x 15,9 mm ja painoa on 1,38 kg. Molemmista löytyy 16:9 -kuvasuhteen IPS Full HD -paneeli.Suorituskyvystä molemmissa vastaa AMD Ryzen 5 3500U -suoritin sekä AMD Radeon Vega 8 -grafiikkapiiri, joiden parina on 8 gigatavua keskusmuistia. Tallennustilaa MateBook D 15" -mallissa on 256 gigatavua ja MateBook D 14" puolestaan sisältää 512 gigatavua.Liitäntöjen osalta on tarjolla USB-A 2.0 -portti, USB-A 3.0 -portti, HDMI-portti ja USB-C-liitäntä, joka toimii sekä data- että virtaliitäntänä sekä 3,5 mm kuuloke-ja mikrofoniliitäntä. Isommassa kannettavassa on yksi USB-A 2.0 -portti enemmän. Kannettavien mukana toimitetaan 65 W USB-C -laturi, joka tukee kannettavan lisäksi muita Huawein laitteita.Lisäksi kannettavien näppäimistöstä löytyy sormenjälkilukija ja oman näppäimen alle piilotettu web-kamera. MateBook D -tietokoneissa on NFC-tarra, joka mahdollistaa Huawei MateBook D -tietokoneen ja toisen Huawei-älylaitteen yhdistämisen toisiinsa Huawei Share -toiminnon avulla. Toiminnon avulla voi helposti siirtää tiedostoja puhelimesta tietokoneeseen tai toisinpäin.Tarjous löytyy usealta jälleenmyyjältä.Katso myös: Lenovon 27" Full HD IPS -näyttö nyt 149 euroa - säästä 70 euroa