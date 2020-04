AMD julkaisi Ryzen 3 3100 ja Ryzen 3 3300X -suorittimet

AMD on Ryzen 3 3100 ja Ryzen 3 3300X -suorittimet. Toukokuun aikana saataville tulevat suorittimet ovat suositushinnoiltaan 99 dollaria ja 120 dollaria. Lisäksi AMD julkaisi B550 -piirisarjan, jota tullaan näkemään emolevyissä kesäkuun aikana. on julkaissut Ryzen 3 -sarjaanja-suorittimet. Toukokuun aikana saataville tulevat suorittimet ovat suositushinnoiltaan 99 dollaria ja 120 dollaria. Lisäksi AMD julkaisi B550 -piirisarjan, jota tullaan näkemään emolevyissä kesäkuun aikana.

Uudet suorittimet perustuvat Zen 2 -arkkitehtuuriin ja käyttävät neljää ydintä sekä pystyvät käyttämään kahdeksaa säiettä samanaikaisesti Simultaneous Multi-Threading (SMT) -teknologiaa hyödyntäen.Ryzen 3 3100 -suorittimen peruskellotaajuus on 3.6 GHz ja Boost-kellotaajuus puolestaan on 3.9 GHz. Ryzen 3 3300X:n vastaavat lukemat ovat 3.8 GHz ja 4.3 GHz. Molemmat prosessorit hyödyntävät 18 megatavun välimuistia ja niiden TDP-arvo on 65 wattia.AMD:n mukaan Ryzen 3 3100 tarjoaa Intelin Core i3-9100 -suorittimeen verratessa jopa 20 prosentin verran parempaa suorituskykyä pelatessa ja jopa 75 prosentin edestä parempaa suorituskykyä sisällöntuotantoon.Lisätietoa suorittimista saa tästä