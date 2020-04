Päivän diili: Lenovon 27" Full HD IPS -näyttö nyt 149 euroa - säästä 70 euroa

Jos tällä hetkellä työskentelet poikkeuksellisen tilanteen takia kotoa käsin ja tarvitset kannettavan tietokoneen jatkeeksi lisänäyttöä, tämä Lenovon tarjouksessa oleva näyttö on hyvä vaihtoehto.

Päivän diili

Lenovon C27-20 -näyttö hinta nyt 149 euroa , kun yleensä tätä näyttöä myydään 219 eurolla eli säästöä tulee 70 euroa. 149 euroa on myös alin hinta, jolla kyseistä näyttöä on myyty.Lenovo C27-20 IPS -näyttö on kooltaan 27 tuumaa ja se toimii Full HD (1920 x 1080) resoluutiolla, jonka lisäksi virkistystaajuus yltää perinteisen 60 hertsin sijaan 75 hertsiin. Näytöstä löytyy myös tuki AMD FreeSync -teknologialle.Liitäntöjen osalta on tarjolla VGA ja HDMI -liitännät (pakkauksen mukana toimitetaan HDMI-kaapeli). Näytön jalusta mahdollistaa 22° / -5° kallistuskulmat, mutta näytön voi halutessaan kiinnittää muuhun telineeseen VESA 100 x 100 -kiinnityksen avulla.Tarjous löytyy Gigantilta ja se on voimassa 26.4. asti. Saatavuus on hyvä.Myös tarjouksessa: AOC I2790PQU 27" näyttö hinta 174 euroa Lue myös: