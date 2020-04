Samsungin Galaxy Tab S6 Lite -tabletti saapuu myyntiin Suomessa - hinta 399 - 469 euroa

Samsung on lanseerannut uuden Galaxy Tab S6 Lite -tabletin, joka saapuu Suomeen 30. huhtikuuta.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite hinta

Galaxy Tab S6 Lite on varustettu 10,4 tuuman WUXGA+ -resoluution (2000 x 1200) näytöllä, jossa käytetään 16:10 -kuvasuhdetta. Kosketuksen lisäksi laite tukee S Pen -kynää, jota voi käyttää vaikkapa muistiinpanojen tekemiseen tai piirtämiseen. Tämän kynän ansiosta laitteen kehutaan sopivan sekä työ- ja opiskelukäyttöön että hauskanpitoon. Kynässä ei ole akkua ja se kiinnittyy tabletin kylkeen magneeteilla.Galaxy Tab S6 Liten käyttäjät saavat esimerkiksi kokeilla YouTube Premium -palvelua neljän kuukauden ajan ilmaiseksi. Spotify taas on saumattomasti integroitu osaksi käyttöliittymää, mikä mahdollistaa musiikin etsimisen ja soittamisen nopeasti."Useimpien perheiden jokapäiväisessä elämässä on tarvetta tabletille, joka tukee sekä viihteen kulutusta että oppimista ja luovuutta. Tab S6 Lite on luotu olemaan edullinen vaihtoehto kookkaalla näytöllä ja hyvällä äänentoistolla, ja laitteen S Pen -kynä avaa entistä enemmän mahdollisuuksia olla luova ja oppia. Tab S6 Litessä on lisäksi sisäänrakennettuja toimintoja esimerkiksi Spotify-palvelulle", kertoo Mika Engblom, Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja.Laitteessa on 4 gigatavua käyttömuistia sekä 64 gigatavua sisäistä tallennustilaa, jonka lisäksi laitteeseen voi laittaa jopa yhden teratavun microSD-muistikortin. Sisällä olevan akun koko on 7040 mAh, jonka luvataan tarjoavan videon toistoaikaa 13 tunnin edestä.Tabletissa on myös 2 AKG:n virittämää kaiutinta, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, USB-C -liitäntä ja Bluetooth 5.0. Galaxy Tab S6 Lite tulee saataville Wi-Fi-mallin lisäksi myös 4G-versiona. Taakse on laitettu 8 megapikselin kamera (F1.9) ja edestä löytyy 5 megapikselin kamera (F2.0).Samsung Galaxy Tab S6 Lite tulee Android 10 -käyttöjärjestelmällä varustettuna, jonka päällä toimii Samsungin One UI -käyttöliittymä. Laitteen mitat ovat 244,5 x 154,3 x 7,0 mm ja painoa löytyy 465 grammaa (4G-versio: 467 g).Lisätietoa laitteesta saa tästä Samsung Galaxy Tab S6 Liten myynti alkaa 30. huhtikuuta värivaihtoehtoina Oxford Gray ja Angora Blue. Galaxy Tab S6 Liten Wi-Fi-mallin suositushinta on 399 euroa ja 4G-version suositushinta on 469 euroa.Lue myös: