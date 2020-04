Ergonominen hiiri etätyöhön: MX Master 3 -hiiren hinta nyt 75 euroa (säästä 25 euroa)

Etätöiden lisääntymisen myötä on hyvä muistaa panostaa kotikonttorin työvälineisiin. Hiiren osalta hyvä ergonominen vaihtoehto on Logitechin MX Master 3 -hiiri, joka on nyt tarjouksessa.

Päivän diili

Logitech MX Master 3 -hiiren hinta on nyt 74,95 euroa , kun viime aikoina tätä hiirtä on myyty noin 99 eurolla. Hiiri julkaistiin viime vuoden syyskuussa 109 euron suositushinnalla Edelliseen versioon verratessa MX Master 3 on saanut parannusta vierityspyörään, joka on hiljaisempi ja sitä voi pyörittää nopeasti tai tarkasti. Lisäksi parannusta on saanut peukalorulla, joka on nyt hieman leveämpi.Hiiressä on myös USB-C -liitäntä sekä jopa 70 päivän akunkesto.Lisätietoa hiirestä saa tästä Tarjous löytyy Gigantilta ja Powerilta, mutta tällä hetkellä tuotetta on saatavilla vain Gigantilla. Tarjous on voimassa ma 13.4. asti.