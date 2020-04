Asus julkaisi kahdella näytöllä varustetun Zephyrus Duo 15 -pelikannettavan

Asus on julkaissut Zephyrus Duo 15 -pelikannettavan, jossa käytetään kahta näyttöä, Intelin 10. sukupolven Core H -suoritinta ja Nvidian uutta GeForce RTX Super -sarjan näytönohjainta. , jossa käytetään kahta näyttöä, Intelin 10. sukupolven Core H -suoritinta ja Nvidian uutta GeForce RTX Super -sarjan näytönohjainta.

Asus Zephyrus Duo 15:n on varustettu jopa 5.3 GHz -kellotaajuuteen yltävällä 10. sukupolven Intel Core H -sarjan i9-10980HK -suorittimella . Suoritin on päällystetty normaalin lämpötahnan sijaan Thermal Grizzly nestemetallilla. Grafiikoista vastaa Nvidian GeForce RTX 2070 Super- tai GeForce RTX 2080 Super -näytönohjain.Päänäyttönä Zephyrus Duossa toimii 15.6 tuuman Pantone-kalibroitu näyttö, joka tukee G-Sync -teknologiaa. Vaihtoehtoja paneeliksi on kaksi kappaletta. Pelaajat voivat valita peräti 300 Hz:n virkistystaajuudella toimivan Full HD IPS -paneelin (100% sRGB) tai 60 Hz:n virkistystaajuudella toimivan 4K IPS -paneelin (100% Adobe).Tämän pelikannettavan yksi erikoisuus on ScreenPad Plus -kakkosnäyttö, joka on aiemmin nähty esimerkiksi Asus ZenBook Duo -kannettavassa . Zephyrus Duo 15:n ScreenPad Plus -näyttö on kooltaan 14.1 tuumaa ja sen resoluutio on 3840 x 1100 (IPS, 72% NTSC). Kakkosnäyttö tukee myös kosketusta, jota päänäyttö ei tue.ScreenPad Plus on myös tärkeä osa pelikannettavan jäähdytystä, sillä kakkosnäytön reuna nousee ylöspäin. Tämä antaa parempaa ilmavirtaa kannettavan tehokkaille komponenteille ja samalla tarjoaa käyttäjälle paremman näkymän näyttöön. Näppäimistö on taustavalaistu ja näppäimien kokonaismatka on 1.4 mm.Kannettavassa on 16 gigatavua DDR4 3200 MHz -keskusmuistia sekä yksi SO-DIMM-paikka, mikä tukee jopa 32 gigatavun muistikampoja. Tallennustilasta vastaa kaksi M.2 SSD -paikkaa, jotka tukevat Raid 0 -tilaa.Liitäntöjen osalta on tarjolla yksi USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI, audioliitännät sekä RJ45.Asus Zephyrus Duo 15:n rungon paksuus on 20.9 millimetriä ja painoa löytyy 2.4 kg. Sisälle on saatu mahtumaan 90 Wh:n akku, joka tukee 65 W USB-C -latausta.Pohjoismaihin kannettavan arvioidaan saapuvan kolmannen vuosineljänneksen alkuvaiheessa ja hinnan kerrotaan olevan noin 4200 euroa.