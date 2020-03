Päivän diili: Core i7 -suorittimella ja 16 GB:n keskusmuistilla varustettu Asus VivoBook S14 nyt 749 euroa

Jos tällä hetkellä teet etätöitä ja etsit uutta kannettavaa, tässä on hyvä vaihtoehto alennettuun hintaan.

Päivän diili

Asus VivoBook S14 S432FL-EB085T kannettavan tietokoneen hinta nyt 749 euroa , kun yleensä tätä kannettavaa myydään noin 1000 eurolla eli säästöä tulee mukavat 250 euroa. 749 euroa on myös alin hinta, jolla tätä kannettavaa on myyty.Suorituskyvystä vastaa 10. sukupolven Intel Core i7-10510U -suoritin, jonka tukena on 16 gigatavua keskusmuistia. Tallennustilaa löytyy myös riittävästi 512 gigatavun NVME M.2 SSD muodossa.Edestä löytyy 14 tuuman Full HD -näyttö ja VivoBook S14:n kosketuslevy toimii kakkosnäyttönä, jolla voi esimerkiksi avata nopeasti ohjelmia. Liitäntöjen osalta on tarjolla USB-C, USB 3.1, 2x USB 2.0, HDMI sekä muistikortinlukija.Tarjous löytyy Powerilta ja se on voimassa 5.4.2020 asti.