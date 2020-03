Doom Eternal rikkoo ennätyksiä, yhtäaikaisia pelaajia yli 100 000

Kenties maailman legendaarisimman FPS-saagan uusin tuleminen, Doom Eternal, saapui viitisen päivää sitten markkinoille. Demonien tuhoaminen osuikin sopivasti ihmisten karanteenitilanteeseen, joten odotetusti peli on kerännyt ennätysyleisön.

Julkaisija Bethesdan ja pelikehittäjänä alkuperäisestä Doomista asti ollut id Software on paljanut, että uutuus on rikkonut pelisarjan myyntiennätyksiä julkaisun yhteydessä. Suosittuun Doom (2016) peliin, joka on Doom Eternalin selkeä edeltäjä, verrattuna peliä on myyty kaksin kerroin.Steamissä yhtäaikaisia Doom Eternal -pelaajian on ollut yli 100 000, ja kaikki pelaajat eivät tietysti käytä Steamiä. Pelistä löytyy yksinpelin, joka on Doomin pääasiallinen pelimuoto ja tarjoaa nostalgistet vaikeustasot (mm. I'm Too Young To Die, Hurt Me Plenty, Ultra-Violence ja Nightmare), mutta pelattavana on myös moninpelimoodi, jossa pääsee Doom Slayerin lisäksi pelaamaan myös demoneilla.Peli on saatavilla Bethesdan omasta pelipalvelusta sekä Xbox One ja PS4 -konsoleille ja jopa Stadialle . Pelistä on tulossa myös Nintendo Switch -versio myöhemmin.