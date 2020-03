Asus Chromebook Flip C436 kannettavan myynti on alkanut Suomessa - hinta 1099 euroa

Asus Chromebook Flip C436 -kannettava tietokone julkaistiin CES 2020 -messuilla tammikuussa. Nyt tämän näyttävän Chrome OS -käyttöjärjestelmällä varustetun kannettavan myynti on alkanut Suomessa.

Chromebook Flip C436:n kerrotaan olevan maailman ohuin ja kevyin 14 tuuman Chromebook-kannettava. Edestä siis löytyy 14" Full HD 1920 x 1080 NanoEdge -kosketusnäyttö, joka kattaa 100% sRGB-värivalikoiman ja sen näyttö-runkosuhde on 85 prosenttia. Sormen lisäksi näyttö tukee USI-kynää.Näytön alapuolelta löytyy taustavalaistu näppäimistö, jonka näppäimet tarjoavat 1,2 mm:n näppäinsyvyyden. Näppäimistön oikeasta yläkulmasta löytyy sormenjälkitunnistin, joten kannettavan saa käyttöön nopeasti sormenjäljellä.Näppäimistön saa käännettyä kokonaan näytön taakse, jolloin pääsee käyttämään Chrome OS:n tablettitilaa. Chromebook Flip C436:n magnesiumseosrunko on vain 13,7 mm ohut ja painaa vain 1,1 kilogrammaa. Rungossa on myös Harman Kardon -sertifioitu soundbar-kaiutin.Kannettavan sisällä on 10. sukupolven Intel Core i5-10210U -suoritin, jonka parina löytyy 8 gigatavua LPDDR3-keskusmuistia. Tallennustilaa löytyy 256 gigatavua ja sitä saa lisättyä muistikortilla jopa kaksi teratavua lisää. Langattomien liitäntöjen osalta tarjolla on Wifi 6 ja Bluetooth 5.0. Laitteen kyljestä löytyy kaksi USB 3.1 Gen 1 USB-C -porttia. Akunkestoksi luvataan jopa 12 tuntia.Asus Chromebook Flip C436:n suositushinta on Suomessa 1099 euroa ja sen värivaihtoehdot ovat Iridescent Airgel White, joka vaihtaa väriä eri näkökulmista katsottuna ja Transparent Silver, joka tarjoaa hienovaraisen ja perinteisen tyylikkyyden.