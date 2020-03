Apple haastaa kannettavat – Uusissa iPadeissä on LiDAR-sensori

Mikäli Applen suunnitelmissa oli esitellä uuden sukupolven iPadit maaliskuisessa lehdistötilaisuudessa, niin sellaista ei päädytty järjestämään. Sen sijaan Apple tyytyi vaatimattomampaan lehdistötiedotejulkaisuun.



Apple on siis päivittänyt iPad Pro -mallistoaan uusilla 11 ja 12,9 tuuman kokoisilla malleilla. Tableteissa käytetään kantikasta muotoilua eli ne muistuttavat ulkonäöltään edellisen sukupolven vastaavia malleja. Uutta on kuitenkin A12Z-niminen järjestelmäpiiri, jonka sisuksista löytyy kahdeksanytiminen grafiikkaprosessori. Apple kehuu tabletin olevan tehokkaampi kuin useimmat kannettavat tietokoneet.



iPadistä löytyy nyt ensimmäistä kertaa kaksoiskamerajärjestelmää tukeva LiDAR-sensori, jonka avulla tabletti tunnistaa ympäristössä olevien kohteiden sijoittumisen syvyysulottuvuudessa. Sensorin avulla esimerkiksi AR-sovellusten käyttökokemus paranee, kun ohjelmat osaavat sijoittaa tarkemmin digitaalisia esineitä fyysiseen ympäristöön.



Apple yrittää selvästi tehdä iPad Prosta kannettavien tietokoneiden korvaajaa, sillä tablettien kaveriksi Apple esitteli taustavalaistun Magic Keyboard -näppäimistötelakan, jonka jäykkä saranointi mahdollistaa tabletin käytön "ilmassa" ja kosketuslevyn ansiosta iPadiä voi käyttää hiirellä. Magic Keyboard tulee saataville vasta toukokuussa, kun iPadien myynti alkaa ensi viikolla. Pienemmän 11 tuumaisen iPad Pron hinnat alkavat 909 eurosta ja kookkaamman 12,9 tuuman iPadin hinnat alkavat 1129 eurosta. Tallennustilavaihtoehtoja on neljä kappaletta välillä 128 Gt – 1 Tt ja värivaihtoehtojakin on harmaa tai tähtiharmaa.







