Logitechin 119 euron Ergo K860 -näppäimistö tarjoaa luonnollisen kirjoitusasennon ergonomisen muotoilun ansiosta

Oheislaitteiden valmistaja Logitech on julkaissut ergonomisesti muotoillun Ergo K860 -näppäimistön, joka vähentää ranteiden rasitusta.

Logitech Ergo K860 -näppäimistö on muotoilu siten, että kahteen osaan jaetut näppäimet ja rannetuki mukailevat luonnollista kirjoitusasentoa. Kaarevan muotoilun ansiosta ranteet ovat luonnollisessa kirjoitusasennossa, joka ehkäisee ranteiden rasitusta, väsymistä ja kipeytymistä."Työmukavuus on ensisijaisen tärkeää, sillä useimmat ihmiset viettävät kolmanneksen arjesta töissä. Suunnittelemamme ergonominen näppäimistö perustuu tieteelliseen näyttöön, joista olemme saaneet arvokasta tietoa työasennosta, käyttömukavuudesta ja lihasrasituksesta", kommentoi Logitechin tuotepäällikkö Lars Holm Lauridsen. "ERGO K860 on suunniteltu, kehitetty ja testattu yhteistyössä johtavien ergonomia-ammattilaisten kanssa. Lopputuloksena on tuottavuutta kohentava ja miellyttävä näppäimistö."Näppäimistön mukana tulee myös kaareva ja pehmustettu rannetuki, joka omalta osaltaan vähentää ranteiden rasitusta. Säädettävän rannetuen ansoista Ergo K860 -näppäimistöä voidaan käyttää istuen tai seisten. ERGO K860 -näppäimistöllä on ergonomiaa ilmaiseva ja arvokas United States Ergonomics -sertifiointi.Näppäimet perustuvat Logitechin Perfect Stroke -näppäintekniikkaan, joiden kestävyydeksi luvataan 10 miljoonaa painalluskertaa.Langaton Logitech ERGO K860 -näppäimistö on yhteensopiva pc- ja Mac-tietokoneiden kanssa joko vähävirtaisella Bluetooth Low Energy -tekniikalla tai erillisellä usb-vastaanottimella.Ergo K860 on myös yhteensopiva Logitech Flow -tekniikkaa hyödyntävien hiirten kanssa. Esimerkiksi MX Master 3 -hiiren ja Ergo K860 -näppäimistön voi yhdistää Logitech Flow -tekniikan ja Logitech Options -ohjelmiston avulla useaan tietokoneeseen yhtäaikaisesti ja vaihtaa näiden laitteiden välillä saumattomasti.Näppäimistön mitat ovat 233 mm x 456 mm x 48 mm ja sen paino on 1160 grammaa. Pakkauksen mukana toimitetaan USB-vastaanotin ja kaksi kappaletta AAA-paristoja.Logitech ERGO K860:n suositushinta on Suomessa 119 euroa ja se tulee saataville maaliskuun aikana.Lisätietoa näppäimistöstä saa tästä