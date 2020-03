Intel uskoo kykyihinsä – Teknologiajohtajuus siintää jälleen silmissä

Morgan Stanleyn järjestämässä konferenssissa tällä viikolla puhunut Intelin talousjohtaja George Davis Sijoituspankkijärjestämässä konferenssissa tällä viikolla puhunut Intelin talousjohtaja paljasti yhtiön kirivän kilpailijoiden etumatkan kiinni vuonna 2021 kun yhtiö julkaisee ensimmäiset tuotteet 7 nanometrin prosessilla.

Intel on aikaisemmin luvannut, että se julkaiseen ensimmäiset grafiikkaprosessorin 7 nanometrin prosessilla vuonna 2021 ja ensimmäiset 7 nanometrin prosessilla valmistetut suorittimet tulevat saataville vuoden 2021 lopulla. Intel uskoo, että prosessi on teknologisesti samalla tasolla kuin kilpailijoiden tarjoamat valmistusprosessit, vaikka nimeämiskäytännöissä onkin eroja.Ensi vuosi on kuitenkin Intelille vain välitavoite, sillä yhtiön päämäärä on kuitenkin mennä kilpailijoiden ohi. Intel uskoo sen olevan mahdollista kun yhtiö siirtyy 5 nanometrin prosessiin. Mikäli Intel pystyy palaamaan vanhaan kahden vuoden kehityssykliin, olisi 5 nanometrin prosessi valmis vuonna 2023. TSMC on ohjeistanut, että se voisi siirtyä 3 nanometrin prosessiin vuonna 2022.