Päivän diili: langaton mekaaninen Logitech G613 näppäimistö nyt 89,95 euroa (säästä 30 euroa)

Tässäpä hyvä vaihtoehto, jos haluat päästä näppäimistön johdosta eroon.

Päivän diili

Logitech G613:n hinta on nyt 89,95 euroa , kun viime aikoina tätä näppäimistö on myyty noin 120 euron hinnalla.Logitech G613 on langaton mekaaninen näppäimistö. Kytkiminä käytetään Logitechin Romer-G -kytkimiä, jotka aktivoituvat 1,5 mm:n painalluksella ja 45 gramman aktivointivoimalla. Langaton yhteys muodostetaan Logitechin Lightspeed -teknologian avulla, jossa on 1 ms:n päivitysnopeus. Näppäimistö toimii myös Bluetoothin välityksellä. Virtaa antaa kaksi AA-paristoa, jotka kestävät käytössä jopa 18 kuukautta.Näppäimistössä on myös kuusi kappaletta ohjelmoitavia G-painikkeita, joita voi hallita G HUB -ohjelmiston avulla. Lisäksi näppäimistössä on omat painikkeet median hallintaan. Näppäimistön mitat ovat 478 x 216 x 33 mm ja painoa on 1410 grammaa.Lisätietoa G613 näppäimistöstä saa tästä Tarjous löytyy Gigantilta ja se on kuukauden gaming-tarjous.