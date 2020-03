Chrome OS 80 -versio julkaistu: Netflix kuva kuvassa -toiminto, Ambient EQ, Chrome-selaimen uusi käyttöliittymä tablettitilassa

Google on jälleen päivittänyt Chromebook-kannettavien Chrome OS -käyttöjärjestelmää. Chrome OS:n uusin versio on nyt 80.

Ambient EQ

Netflix tukee nyt kuva kuvassa -ominaisuutta

Tablettilan muutokset

chrome://flags/#webui-tab-strip

chrome://flags/#new-tabstrip-animation

chrome://flags/#scrollable-tabstrip

Ambient EQ säätää Chromebookin näytön valkotasapainoa ja värilämpötilaa ympäristön perusteella, jotta sisältö ei rasita silmiä niin paljon esimerkiksi pimeässä huoneessa. Ominaisuus tulee ensimmäisenä saataville Samsungin uudelle Galaxy Chromebookille ja myöhemmin se saapuu myös muille Chromebookeille.Suosittu suoratoistopalvelu Netflix tukee nyt "picture-in-picture" eli kuva kuvassa -toimintoa Netflixin sovelluksen kautta. Sovelluksen voi ladata Chromebookille Google Play -sovelluskaupasta.Ominaisuuden pitäisi toimia automaattisesti, kun vaihdat katselun aikana toiseen sovellukseen.Näistä kahdesta ominaisuudesta kerrottiin Googlen blogissa . Chrome OS 80 -versio tuo myös mukanaan pari uutta ominaisuutta Chrome OS:n tablettitilaan. Näistä ominaisuuksista kertovat aboutchromebooks.com ja chromeunboxed.com Chrome OS:n tablettitilan käyttöliittymä on saanut uudenlaisen eleohjauksen, joka on tuttu Androidin puolelta. Tämä ei kuitenkaan ole oletuksena päällä, vaan se täytyy laittaa päälle Chromen Flags -vaihtoehtojen kautta. Ominaisuus on nimeltään chrome://flags/#shelf-hotseat.Tämän muutoksen jälkeen Chrome OS:n tablettitilassa alareunaan ilmestyy palkki. Palkkia pyyhkäisemällä saa näkyviin Chrome OS:n hyllyn, kun taas ylöspäin pyyhkäisy ja sormen pitäminen painettuna avaa avoimien sovelluksien näkymän. Kaikki muutokset voi katsoa alla olevasta videosta.Myös Chrome-selain sai uuden käyttöliittymän Chrome OS:n tablettitilaan. Muutoksen myötä avoimet välilehdet näkyvät tablettitilassa uudella tavalla ja välilehtien välillä on helpompi vaihtaa kosketusnäyttöä käyttämällä.Tämäkään ominaisuus ei mene automaattisesti päälle käyttöjärjestelmän päivittämisen myötä, vaan Chromen Flags -vaihtoehtojen kautta täytyy ottaa käyttöön nämä kolme ominaisuutta: