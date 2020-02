iPadistä tuleekin täysiverinen kannettava? Näppäimistöön tulossa kosketuslevykin

iPadistä vihdoinkin varteenotettavan korvaajan kannettaville tietokoneille. Itse tablettiin ei ole välttämättä tulossa mitään radikaaleja muutoksia, mutta Apple on lisäämässä iPadin näppäimistökuoriin kosketuslevyn. Vaikuttaa vahvasti siltä, että Apple tekee vihdoinkin varteenotettavan korvaajan kannettaville tietokoneille. Itse tablettiin ei ole välttämättä tulossa mitään radikaaleja muutoksia, mutta Apple on lisäämässä iPadin näppäimistökuoriin kosketuslevyn.

Applen nykyisissä näppäimistökuorissa on ollut vain näppäimistö eli kosketuslevy on puuttunut kokonaan. Kosketuslevyn puuttumisen takia pidempien tekstien kirjoittaminen tabletilla ei ole yhtä näppärää kuin kannettavalla, koska kirjoittajan on virheiden muokkaamisen yhteydessä tökittävä välillä näyttöä. Yhteensopivuus hiirille löytyy jo nyt iPadOS:stä, mutta sen käyttö edellyttää käyttöaputoiminnon aktivointia.MacBookien ja iPadien toiminnot sulautunevat tulevaisuudessa yhä enemmän toisiinsa – varsinkin kun Apple saattaa jo ensi vuonna esitellä ensimmäisen ARM-prosessorilla varustetun Macin.