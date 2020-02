Apple on valmis valtavaan muutokseen – Korvaa Intelin prosessorit

Osuvista tuotelanseerausennustuksistaan hyvin tunnettu Apple-analyytikko Ming-Chi Kuo arvioi tällä kertaa, että Applen ensimmäinen ARM-pohjaista suoritinta käyttävä Mac-tietokone tulisi markkinoille seuraavan 12–18 kuukauden aikana.



ARM-pohjaisen Macin voisi siis ostaa itselleen jo vuoden 2021 back-to-school-sesongista. ARM-pohjaisten Macien kehityksestä on liikkunut huhuja jo vuosia, mutta niissä tietokoneen lanseeraus on nähty olevan vuosien päässä. Nyt alkaa vihdoin näyttää siltä, että Apple olisi valmis korvaamaan Intelin prosessorit Maceissä. Apple tuskin korvaa Inteliä kerralla, vaan muutos tapahtunee tietokonemalleittain.



Kenties suurin hyöty ARM-pohjaiseen arkkitehtuuriin siirtymisessä on se, että Apple ei ole riippuvainen kolmannen osapuolen toimittajasta. Nyt Intelin aikataulutukset ja viivästykset ovat vaikuttaneet olennaisesti Macien julkaisuun. Lisäksi Apple pääsee paremmin vaikuttamaan tietokoneidensa teknisiin ominaisuuksiin, aivan kuten iPhonienkin kohdalla.

