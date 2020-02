Huawein uudet MateBook D 14" ja MateBook D 15" -kannettavat heti myynnissä Suomessa - Hinnat 749 euroa ja 699 euroa

Huawei on julkistanut kaksi uutta kannettavaa tietokonetta. Näiden uutuuksien myynti on alkanut heti Suomessa.

MateBook D -sarjan uutuudet ovat varustettu 14- ja 15-tuumaisella näytöllä. Molemmat versiot käyttävät perinteisestä 16:9 -kuvasuhdetta, Full HD -resoluutiota ja IPS-paneelia. Näytön ympärillä olevat reunat ovat kapeat, sillä 14-tuumaisen näytön näyttö-runkosuhde yltää 84 prosenttiin ja isomman 87 prosenttiin.Kooltaan ja painoltaan MateBook D 15" on hieman isompi. Sen mitat ovat 357,8 mm x 229,9 mm x 16,9 mm ja painoa on 1,62 kg. Pienemmän mitat ovat 322,5 mm x 214,8 mm x 15,9 mm ja painoa on 1,38 kg. MateBook D 14" on ohuimmasta kohdasta ainoastaan 4,8 millimetriä paksu.Suorituskyvystä molemmissa vastaa AMD Ryzen 5 3500U -suoritin sekä AMD Radeon Vega 8 -grafiikkapiiri, joiden parina on 8 gigatavua keskusmuistia. Tallennustilaa on 512 gigatavua.Liitäntöjen osalta on tarjolla USB-A 2.0 -portti, USB-A 3.0 -portti, HDMI-portti ja USB-C-liitäntä, joka toimii sekä data- että virtaliitäntänä sekä 3,5 mm kuuloke-ja mikrofoniliitäntä. Isommassa kannettavassa on yksi USB-A 2.0 -portti enemmän. Kannettavien mukana toimitetaan 65 W USB-C -laturi, joka tukee kannettavan lisäksi muita Huawein laitteita.Taustavalaistun näppäimistö virtapainikessa on myös sormenjälkilukija, jonka lisäksi web-kamera on piilotettu oman näppäimen alle. MateBook D -tietokoneissa on NFC-tarra, joka mahdollistaa Huawei MateBook D -tietokoneen ja toisen Huawei-älylaitteen yhdistämisen toisiinsa Huawei Share -toiminnon avulla. Toiminnon avulla voi helposti siirtää tiedostoja puhelimesta tietokoneeseen tai toisinpäin.Huawei MateBook 14" hinta on 749 euroa ja Huawei MateBook 15" hinta on 699 euroa. Molemmat mallit ovat saatavilla Silver-värissä.