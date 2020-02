Päivän diili: Razer Huntsman -pelinäppäimistö vain 69,95 euroa (säästä 60 euroa)

Gigantti on ottanut lähes puolet pois Huntsmanin hinnasta.

Päivän diili

Razer Huntsman -mekaanisen pelinäppäimistön hinta on nyt 69,95 euroa . Tuotteen suositushinta on 129 euroa, joten tuntuvasta alennuksesta on kyse. Tarjous löytyy Gigantilla, jossa tämä näppäimistö oli myös tarjouksessa alkuviikosta rajoitetun ajan ja nyt sama tarjous on tehnyt paluun.Razer Huntsman -pelinäppäimistössä käytetään Clicky Optical -kytkimiä. Näissä Optical -kytkimissä painalluksen tunnistaminen tapahtuu optisesti valon avulla eli ilman metallista kontaktia. Tämän ansiosta näppäimen painaminen pystytään rekisteröidä nopeammin ja niiden kestävyys on jopa 100 miljoonaa klikkausta. Kytkimen aktivointivoima on 45 grammaa ja aktivointimatka on 1,5 mm. Lisätietoa kytkimestä saa tästä Tästä näppäimistöstä löytyy myös Elite-versio, jonka hinta on noin 200 euroa . Elitessä on erilliset painikkeet median hallintaan, hieman enemmän Chroma-valaistusta sekä rannetuki.Joka tapauksessa Huntsman kannattaa nyt katsoa, mikäli uusi näppäimistö on hakusessa.Tarjous löytyy Gigantilta. Tuotetta on saatavilla vain rajoitettu erä.Lue myös: