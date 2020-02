Huikean halvat SSD-levyt: 120GB parilla kympillä, teratavun levyt reilun satasen, ...

SSD-levyjen hintakatsauksemme on aika tehdä paluu pienen talviloman jäljiltä. Hinnoissa onkin tapahtunut jonkin verran liikettä, sekä suuntaan että toiseen vuodenvaihteen jälkeen.

Aivan pienimpiä listaamiamme SSD-levyjä, eli 120GB kokoluokan kiekkoja, ei enää saa oikeastaan miltään valmistajalta alle 20 euron, mutta hintataso ei siltikään päätä huimaa: halvimmat kyseisen kokoluokan SSD-levyt maksavat noin 22 euroa tätä kirjoitettaessa. Samalla myös 120GB kokoluokka on asettunut selkeäsit kalleimmaksi kokoluokaksi listauksessamme, jos levyn hintaa ajatellaan "gigatavua eurolla" -laskukaavalla.Merkittävin hintapomppu on nähty kuitenkin 240GB kokoluokassa, jossa vielä loppusyksystä näkyi toisinaan tarjoustuotteita lähes 120GB -levyjen hinnalla. Nyt hintataso on tuossa ryhmässä asettunut halvimmillaan hiemn päälle 30 euron.Noin teratavun kokoluokassa hinnat ovat hieman nousseet sielläkin - siinä missä loppusyksystä useita eri malleja irtosi alle sadan euron, on hintataso nyt asettunut noin 110 euron tasoon suurimmalle osalle edullisemmista malleista. Edelleen listoilta silti löytyy "noin satasen" maksavia levyjä, mutta ne tuntuvat olevan harvinaisuus. Yleinen hintataso on noussut arviomme mukaan noin 10% tässä kokoluokassa syksyn jälkeen.Listauksemme edullisin SSD-levy gigatavuhinnaltaan on GoodRAM CX400 1TB , joka 99,35 euron hinnallaan ja 1000GB tallennustilallaan vie kisan voiton - gigatavun hinnaksi tulee juuri karvan alle 0,10 euroa.Tässäpä poimintamme eri kokoluokista:Postikuluttomat hinnat, jotka jutussa mainitaan, ovat olleet oikein artikkelin kirjoitushetkellä, joten emme takaa hintojen pitävyyttä tai jälleenmyyjien varastosaldoja - kannattaa siis kiirehtiä!