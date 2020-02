Päivän diili: Microsoft Surface Pro 7 (16GB, 256GB, Core i7) hinta nyt 1399 euroa (säästä 300 euroa)

Viime vuoden lokakuussa esitelty Surface Pro 7 on nyt alennuksessa.

Päivän diili

Microsoft Surface Pro 7 i5 8GB 128GB, hinta 899 euroa

Microsoft Surface Pro 7 i5 8GB 256GB, hinta 1179 euroa

Microsoft Surface Pro 7 kannettavan hinta on nyt 1399 euroa , kun normaalisti tätä kyseistä mallia myydään 1699 eurolla eli säästöä tulee mukavat 300 euroa. Hintaopas hintavertailupalvelun mukaan tämä on myös alin hinta, jolla kannettavaa on myyty.Tästä kyseisestä tarjouksessa olevasta Microsoft Surface Pro 7 kannettavasta löytyy 16 gigatavua keskusmuistia, 256 gigatavua tallennustilaa ja Intel Core i7-1065G7 -suoritin. Laitteessa on 12,3-tuumainen PixelSense-kosketusnäyttö, joka on varustettu 2736 x 1824 resoluutiolla ja 3:2 kuvasuhteella.Liitäntöjen osalta löytyy viimeinkin USB-C -liitäntä, jonka lisäksi tarjolla on USB-A, microSD-muistikorttipaikka, magneettinen Surface Connect -latausliitäntä, kuulokeliitäntä sekä Surface Type Cover -portti.Microsoft Surface Pro 7:n mukana ei toimiteta näppäimistöä, vaan sellainen täytyy ostaa erikseen. Surface Type Cover -näppäimistön hinnat alkavat yli 100 eurosta.Tarjous löytyy Gigantilta ja Powerilta. Tuote on tarjouksessa tämän viikon.