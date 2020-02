Päivän diili: Asus Chromebook Flip C434 hinta nyt 519 euroa (säästä 130 euroa)

Gigantilla on vielä viikonlopun ajan tarjouksessa tyylikäs premium-vaihtoehto Chromebookien osalta.

Päivän diili

(90NX0231-M00090) hinta nyt 519 euroa , kun yleensä tätä kyseistä mallia myydään Gigantilla 649 eurolla. Säästöä tulee tällä hetkellä siis 130 euroa, joka on myös alin hinta Hintaopas.fi -sivuston mukaan.Tästä mallista löytyy Intel Core m3-8100Y -prosessori, 4 gigatavua keskusmuistia ja 64 gigatavua tallennustilaa. Tehot riittävät hyvin netin selaamiseen Chrome-selaimella sekä sovellusten käyttämiseen. Akun pitäisi kestää käytössä jopa 10 tunnin ajan, joka on riittävä määrä esimerkiksi koulupäivän ajaksi.Tässä kannettavassa on 14 tuuman IPS Full HD -kosketusnäyttö, joka kääntyy kokonaan kannettavan ympäri, joten kannettavaa voidaan pitää erilaisissa asennoissa. Kapeat reunat näytön ympärillä sekä alumiininen runko tekevät tästä Chromebookista erittäin tyylikkään kannettavan. Painoa on 1,45 kg.Liitäntöjen osalta on tarjolla kaksi USB-C:tä, yksi USB-A, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä sekä muistikorttipaikka. Asus Chromebook Flip C434 tulee saamaan päivityksiä Chrome OS -käyttöjärjestelmään vuoteen 2026 asti.Tarjous löytyy Gigantilta ja se on voimassa 2.2.2020 asti. Saatavuus on ihan hyvällä tasolla.Lue myös: