Eve-Tech esitteli Spectrum-näytön IPS-paneelilla, 240Hz virkistystaajuudella ja QHD-resoluutiolla

LG:n valmistamalla IPS-paneelilla on kokoa 27 tuumaa ja kuvasuhde on 16:9. Näyttö on saatavilla kolmena eri vaihtoehtona: QHD-resoluutiolla ja 144Hz virkistystaajuudella, QHD-resoluutiolla ja 240Hz virkistystaajuudella tai 4K-resoluutiolla ja 144Hz virkistystaajuudella. Kaikissa on 1ms vasteaika.QHD 240Hz ja 4K 144Hz -näytöt ovat varustettu DisplayHDR 600 -sertifioinnilla (750 nitin maksimikirkkaus) ja QHD 144Hz -näyttö on varustettu DisplayHDR 400 -sertifioinnilla (450 nitin maksimikirkkaus). Paneeli kattaa myös 98% DCI-P3 -väriavaruudesta.Eve-Techin yhteisön kanssa suunnitellusta Spectrum-näytöstä löytyy liitäntöjen osalta HDMI, 2x DisplayPort, 2x USB-C, 3x USB-A, USB-B ja 3.5 mm:n kuulokeliitäntä. Toinen USB-C -liitäntä pystyy antamaan jopa 100 watin edestä virtaa, joten sillä voi ladata vaikkapa kannettavaa tietokonetta. Kaikki tekniset tiedot löydät tästä Spectrumin toimitukset alkavat vuoden 2020 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Näytön voi kuitenkin ennakkotilata nyt Eve-Techin sivulta . Näytön hinta on 359 euroa, 499 euroa tai 599 euroa. Tällä hetkellä näytöstä täytyy maksaa 100 euron ennakkomaksun, joka takaa näytön saatavuuden näillä hinnoilla. Ennakkomaksun saa takaisin, mikäli ennakkotilauksen peruuttaa.Näytön jalka täytyy myös ostaa erikseen. Tällä on hintaa 99 euroa. Eve-Techin mukaan tähän ratkaisuun päädyttiin yhteisön pyynnöstä, sillä yhteisön jäsenistä 46% halusivat mahdollisuuden ostaa näytön ilman jalkaa. Näyttö tukee VESA 100 x 100 -standardia.