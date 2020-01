Razer julkaisi DeathAdder V2 sekä Basilisk V2 -pelihiiret ja Asus julkaisi tatilla varustetun Rog Chakram -pelihiiren

Razer DeathAdder sekä Basilisk -pelihiiret saivat uudet seuraajat. Asus taas julkisti Rog Chakramin sekä langattoman Rog Strix Impact II:n. Näiden lisäksi Glorious Model D -pelihiiri on saapunut myyntiin.

Razer DeathAdder V2 ja Basilisk V2

Asus Rog Strix Impact Rog Strix Impact II (langaton) ja Rog Chakram

Glorious Model D myyntiin

Näiden hiirien suurimmat muutokset löytyvät sisältä. Molemmat hiiret optista Razer Focus+ -sensoria, joka yltää 20000 DPI:n lukemaan. Tämä sama sensori löytyy myös Razerin langattomista Basilisk Ultimate sekä Viper Ultimate -pelihiiristä.Lisäksi molemmissa hiirissä käytetään Razerin optisia kytkimiä, joiden kestävyydeksi on ilmoitettu 70 miljoonaa klikkausta ja vasteaika on vain 0,2 millisekuntia.Ulkonäöltään hiiret ovat hyvin samankaltaisia kuin edeltäjänsä, mutta joitakin uudistuksia näistä kuitenkin löytyy.Hiirien johto on päivitetty Razerin Speedflex -johtoon (pituus 1 metri), joka vähentää kitkaa nopeissa liikkeissä. Samaa kaapelia käytetään myös kevyessä Razer Viper -pelihiiressä . Hiirien pohjan tassut ovat 100% PTFE:tä. DeathAdder V2 :n hiottu muotoilu sopii hyvin erilaisille otteille (palm ja claw). Lisäksi hiiren pinnoite kestää hikeä ja kumilla päällystetyt kyljet parantavat otetta. Tästä hiirestä löytyy yhteensä 8 ohjelmoitavaa painiketta, joita voi hallita Razer Synapse 3 -ohjelmistolla. Basilisk V2 taas tarjoaa 11 ohjelmoitavaa painiketta. Molemmista hiiristä löytyy Chroma-valaistus sekä sisäistä muistia, johon voi tallentaa 5 profiilia.Razer DeathAdder V2 mitat ovat 127.0 mm (pituus) x 61.7 mm (leveys) x 42.7 mm (korkeus) ja painoa on 82 grammaa. Basilisk V2:n mitat ovat 130 mm x 60 mm x 42 mm ja painoa on 92 grammaa.Molemmat saapuvat kauppoihin välittömästi. DeathAdder V2:n suositushinta on 79,99 euroa ja Basilisk V2:n vastaavasti 89,99 euroa.Langallinen Rog Strix Impact II -pelihiiri julkaistiin vuoden 2019 puolella, mutta nyt Asus on esitellyt CES 2020 -messuilla langattoman version muutamilla uudistuksilla varustettuna. Langattomassa Rog Strix Impact II -pelihiiressä käytetään 2,4 GHz yhteyttä, jonka luvataan tarjoavan erittäin pienen viiveen, hyvän kantavuuden sekä pitkän akunkeston. Langalliseen käyttöön tai lataukseen käytetään USB-C -liitäntää.Hiiren sensori yltää 16,000 DPI:n lukemaan. Erillisellä painikkeella voi vaihtaa lennosta herkkyyttä neljän vaihtoehdon väliltä. Lisäksi kyljestä löytyy kaksi painiketta. Hiiri sopii sekä oikean että vasemman käden käyttöön. Hiiren mitat ovat 120 x 62 x 38.6 mm.Mielenkiintoisempi uutuus on kuitenkin langaton Rog Chakram -pelihiiri, jonka kyljessä on peukalolla ohjattava tatti.Tätä ohjainta voidaan käyttää analogisesti tai digitaalisesti. Analogisessa tilassa ohjain sopii esimerkiksi lentosimulaattoripeleihin ja digitaalisessa tilassa se sopii esimerkiksi ensimmäisen persoonan ammuntapeleihin antamaan lisäpainikkeita. Hiiren mukana toimitetaan kaksi erikokoista tattia sekä pelkkä peite, mikäli et halua käyttää tattia ollenkaan. Tatin lisäksi hiiressä on viisi muuta painiketta.Kustomointi on isossa osassa tässä Asuksen hiiressä. Hiiren kuori sekä Omronin kytkimet ovat kiinni magneettien avulla. Kytkimet voidaan vaihtaa helposti ja mukana toimitetaan myös toinen setti kytkimiä.Rog Chakram -pelihiiri toimii langattomasti 2.4 GHz:n ja Bluetoothin välityksellä sekä langallisesti USB-C -liitännän kautta. Akku kestää RGB-valaistuksen päällä ollessa noin 48 tuntia ja ilman valaistusta 79 tuntia (2.4 GHz yhteydellä). Täyteen lataus kaapelin avulla tapahtuu noin 80 minuutissa, mutta hiiri voidaan ladata myös langattomasti Qi-latausta tukevilla alustoilla.Hiiressä on 16,000 DPI:n sensori. Herkkyyttä voidaan vaihtaa 100 DPI:n välein 100 - 16000 DPI:n väliltä.Hiiren mitat ovat 132.7 x 76.6 x 42.8 mm ja painoa löytyy 121.6 grammaa.Glorious PC Gaming Race on aloittanut Model D -pelihiiren myynnin. Hintaa tällä uutuudella on tällä hetkellä 54,99 - 59,99 euroa . Hiiren voi myös ostaa Glorious PC Gaming Racen verkkokaupasta Model D:ssä rakenteena käytetään samaa hunajakennorakennetta kuin Model O ja Model O- -hiirissä. Mattapintaisen Model D:n paino on 68 grammaa ja kiiltopintainen on 69 grammaa.