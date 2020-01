Uudistetut Cherry MX -kytkimet kestävät yli 100 miljoonan klikkauksen verran

Cherry Viola-kytkimen. Mekaanisten näppäimistöjen kytkimistä tunnettu on uudistanut MX -kytkinten valmistusprosessia, jonka ansiosta kytkimet kestävät yli 100 miljoonaa klikkausta. Cherry julkaisi myös kokonaan uuden

Cherry kehuskelee olevan kiistaton markkinajohtaja vuodesta 1983 kehitettyjen ja valmistettujen MX -kytkimien ansiosta. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun Cherry kunnolla uudistaa kytkimiä.Uudistus koskee MX Red, MX Black, MX Brown ja MX Speed Silver -kytkimiä. Näiden kytkinten kestävyys nousee 50 miljoonasta klikkauksesta 100 miljoonaan klikkaukseen. Kytkimen sisälle on lisätty lisää liukupintaa, joka vähentää heilumista sekä lisää kestävyyttä. Uudistusta sai myös Gold Crosspoint -teknologia, jonka myötä kontaktien heilumista tai värähtelyä (bounce time) on saatu laskettua alle yhteen millisekuntiin.Corsair esitteli CES 2020 -messuilla K95 RGB PLATINUM XT -näppäimistön, joissa käytetään näitä uudistettuja Cherry MX -kytkimiä. Näppäimistö on jo saatavilla Corsairin verkkokaupassa.Cherry julkaisi myös täysin uuden Viola-kytkimen , joka on tarkoitettu edullisempiin mekaanisiin näppäimistöihin.Viola on lineaarinen kytkin, jonka aktivointivoima on 45 cN 2.0 millimetrin aktivointimatkalla. Aktivoinnin jälkeen painallusvoima nousee 75 cN:iin ja kokonaismatka on 4.0 millimetriä. Uuden kytkimen kestävyyttä Cherry ei vielä paljastanut. Viola-kytkin tukee samoja näppäinhattuja kuin MX-kytkimet.Viola-kytkimillä varustettuja näppäimistöjä ei vielä julkaistu, mutta Cherryn mukaan tätä kytkintä tullaan näkemään 50 - 100 dollarin näppäimistöissä.