MSI kehuu esitelleensä markkinoiden ensimmäisen mini-LED-taustavalaistusteknologiaa hyödyntävän kannettavan tietokoneen. Aiemmin samaa taustavalaistustekniikkaa on hyödynnetty lähinnä isoissa paneelikokoluokissa, kuten televisioissa.



Mini-LED-taustavalaistuksessa on kyse käytännössä siitä, että LCD-näyttöä taustavalaistaan hyvin pienien LEDien avulla. Kun taustavalaisuyksiköt ovat pieniä, voidaan energiaa käyttää vain niillä alueilla, joissa se on todella tarpeellista. LCD-näyttöjen virrankulutus tummien värien toistossa siis lähenee OLED-paneeleita, kun mustia pikseleitä ei valaista turhaan.



Toinen etu on paikallisen himmennyksen (local dimming) tarkentuminen, mikä liittyy käytännössä edellä mainittuun seikkaan. MSI:n Creator 17 -kannettavan 17-tuumaisessa näytössä on yhteensä 240 paikallista himmennysaluetta. Näytössä on siis hyvää potentiaalia HDR-sisältöjen käsittelyyn. Näyttö tukee täyttä DCI-P3-väriavaruutta ja sen maksimikirkkaus on 1000 nitiä.



Huhujen mukaan Applekin olisi lisäämässä MacBook Pro -tietokoneisiin lähitulevaisuudessa mini-LED-näytön.

