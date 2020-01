Samsung laittoi sormenjälkilukijan SSD-muistiin – Kirjoitusnopeus gigatavu sekunnissa

Samsung on esitellyt CES-messuilla uudenlaisen ulkoisen NVMe-SSD-aseman, joka on tietoturvaratkaisunsa ansiosta hyvä valinta työ- ja vapaa-ajankäyttöön.

500 Gt - 189 €

1 Tt - 289 €

2 Tt - 499 €

SSD T7 Touch -tallennusmuistissa on nimittäin sisäänrakennettu sormenjälkilukija, jonka avulla tallennusmedian tiedostoihin käsiksi pyrkikän lukuoikeudet voidaan tarkistaa ennakkoon. Muistin voi tietysti suojata perinteisempään tyyliin salasanalla, mutta sormenjälkilukijan ajatuksena on tuoda käyttäjälle käyttömukavuutta.Suorituskykyäkin muistista löytyy, sillä SSD T7 Touchin lukunopeus on 1 050 megatavua sekunnissa ja kirjoitusnopeuskin 1 000 megatavua sekunnissa. Se on näin ollen kaksikertaa nopeampi kuin nykyinen SSD T5 -malli.T7 Touch on saatavana kolmessa kokoluokassa: 500 Gt, 1 Tt ja 2 Tt. Värivaihtoehtoja 58 grammaa painavalla muistilla on sen sijaan kaksi: musta ja hopea. Myyntipaketin mukana tulee muistin lisäksi USB C-C- ja USB C-A-kaapelit. T7 Touch on yhteensopiva Windowsin, Macin ja Androidin kanssa.