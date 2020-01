Lenovo ThinkPad X1 Fold on taittuvalla näytöllä varustettu kannettava tietokone

CES 2020 -messuilla tämä laite on julkistettu virallisesti. Laite kantaa nimeä ThinkPad X1 Fold. Viime vuoden toukokuussa tietokonevalmistaja Lenovo esitteli ensimmäisen kerran taittuvalla näytöllä varustettua ThinkPadia . Nyttämä laite on julkistettu virallisesti. Laite kantaa nimeä

ThinkPad X1 Foldin nimen viimeinen osa viittaa kannettavan tietokoneen taittuvaan näyttöön. Kannettavan 4:3 -kuvasuhteen OLED -näytön koko on 13,3 tuumaa 2048 x 1536 pikselin resoluutiolla varustettuna ja se taittuu keskeltä. Näyttö tukee myös kynää, jolla voi kirjoitella ja piirrellä näytölle. Näytön yläreunasta löytyy 5 megapikselin kamera.Sisälmyksistä löytyy Lakefield-koodinimellä kulkeva Intelin Core Processor with Intel Hybrid Technology -suoritin. NVMe M.2 SSD tallennustilaa saa aina yhteen teratavuun asti ja LPDDR4X keskusmuistia on 8 gigatavun edestä.Liitännöistä löytyy pari kappaletta USB-C -liitäntöjä sekä SIM-korttipaikka 5G-yhteyksiä ajatellen. Langattomissa liitännöistä löytyvät WLAN 802.11 AX sekä Bluetooth 5.0.5G-yhteyksien ansiosta Lenovo kehuskelee ThinkPad X1 Foldin tarjoavan älypuhelimen tasoisen kokemuksen 'Always Connected PC' (ACPC) muodossa.50 Whr (11 tunnin akkukesto) akun saa ladattu USB-C -liitännän kautta 65 watin teholla.Kiinni ollessaan X1 Foldin mitat ovat 158.2 x 236.0 x 27.8 mm ja avattuna 299.4 x 236.0 x 11.5 mm. Molemmat mitat ovat ilmoitettu nahkaisen suojan kanssa. Painoa löytyy 999 grammaa.Näytön päälle saa lisättyä kätevästi Bluetooth Mini Fold näppäimistön, joten kirjoittaminen onnistuu kätevästi. Kun X1 Foldin laittaa kiinni, näppäimistö voi olla näytön välissä. Näppäimistö kiinnittyy laitteeseen magneettien avulla ja latautuu myös langattomasti laitteessa kiinni ollessaan.Lenovo on kehittänyt näytön ja taittuvan rakenteen mahdollistavan mekanismin yhdessä LG:n kanssa. Kestävyyden osalta näytön pitäisi siis olla hyvä.Yksi laitteen heikkouksista näin alkuvaiheessa on Windows 10 -käyttöjärjestelmä, joka ei sovellu kovin hyvin taittuvanäyttöiselle tietokoneelle. Tämän takia Lenovo on joutunut lisäämään muutamia omia ohjelmistopuolen lisäyksiä käyttöjärjestelmään.Microsoft on kuitenkin julkaissut jo Windows 10X -käyttöjärjestelmän, joka sopii ThinkPad X1 Foldin tai Surface Neon tapaisiin taittuviin laitteisiin. Lenovo lupaa Windows 10X:n saapuvan ThinkPad X1 Foldille myöhemmin.ThinkPad X1 Fold tulee saataville vuoden 2020 puolivälin paikkeilla. Hinta alkaa 2499 dollarista. Lenovo tuo myös oman telineen kannettavalle.