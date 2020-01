Samsung Galaxy Chromebook on tyylikäs, tehokas ja kallis Chrome OS -kannettava

Samsung on esitellyt uuden Chromebook-kannettavan, joka kantaa nimeä Galaxy Chromebook.

Galaxy Chromebook on varustettu huippuominaisuuksilla sekä myös isolla hintalapulla. Galaxy Chromebookin hinta alkaa 999,99 dollarista ja se tulee saataville vuoden 2020 alkupuolella. Suomen osalta myynnistä ei ole tietoa.Tällaisia kalliimman hintaluokan Chromebookeja on aikaisemmin nähty lähinnä itse Googlen toimesta Chromebook Pixel -kannettavan muodossa, mutta nyt Samsung on päättänyt iskeä tähän osastoon omalla laitteellaan.Näytön osalta löytyy 13.3" 4K (3840x2160) AMOLED -kosketusnäyttö. Näyttö myös kääntyy ympäri, joten Galaxy Chromebookia voidaan käyttää eri asennoissa. Laitteen sisältä löytyy S Pen -kynä, jota voi käyttää laitteen ohjaamiseen ja piirtämiseen näytölle.Suorituskyvystä on vastaamassa 10. sukupolven Intel Core i5 -suoritin ja keskusmuistia saa jopa 16 gigatavuun asti. Myös sisäistä tallennustilaa on saatavilla aina yhteen teratavuun asti. Sisällä on 49.2Wh akku, jonka luvataan kestävän 8 tunnin ajan.Näppäimistö on taustavalaistu ja näppäimistöstä löytyy sormenjälkitunnistin. Näppäimistö yläpuolelle on myös lisätty 8 megapikselin kamera, jolla voi ottaa kuvia kun laite on tabletti-tilassa.Kannettavan alumiinirunko tekee laitteesta erittäin laadukkaan, mutta samalla painoa löytyy vain 1.04 kg. 9.9 mm paksuuden myötä kyljiltä löytyy vain pari kappaletta USB-C -liitäntöjä, kuulokeliitäntä ja muistikorttipaikka.Katso myös: