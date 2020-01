Asus ja Nvidia ovat esitelleet markkinoiden ensimmäisen G-Sync-teknologialla varustetun näytön, jonka ruudunpäivitysnopeus on peräti 360 hertsiä. Elektronisen urheilun ammattilaisille tarkoitettu näytöllä on kokoa 24,5 tuumaa ja tarkkuus jää Full HD -tasolle.



Nykymittapuulla mitattuna näytön matala tarkkuus johtunee lähinnä juuri korkean ruudunpäivitysnopeuden tavoittelusta. Aikakriittisessä reagoinnissa ruudunpäivitysnopeulla on ehkä ratkaisevampi rooli kuin näytön tarkkuudella, joten resoluution heikentämisellä on ollut hyväksyttävät perusteet. Asus ROG Swift -näytön 360 hertsin näyttö kykenee käytännössä päivittämään ruudun 2,8 millisekunnin välein.



Korkeaan ruudunpäivitysnopeuteen on päästy Nvidian kehittämän edistyneen G-Sync-piirin avustamana, mutta näyttö vaatii tietysti tuekseen tehokkaan näytönohjaimen, jotta esitettävää grafiikkaa saadaan puskettua näytölle tarpeeksi tiheästi.



Nvidia vertailee ROG Swift -näytön etuja 144 ja 240 hertsin näyttöihin CES-messuilla. Näyttö tulee markkinoille myöhemmin tänä vuonna, hintatietoja ei paljastettu.

