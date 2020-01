Samsungin Windows-kannettavat saivat jatkoa: Galaxy Book Flex Alpha julki

Galaxy Book Flex α (Alpha) -kannettavan julkaisulla. Uusi Galaxy Book Flex Alpha on edullisempi versio viime vuoden puolella Samsungin vuosi alkaa kannettavien tietokoneiden osalta-kannettavan julkaisulla. Uusi Galaxy Book Flex Alpha on edullisempi versio viime vuoden puolella julkistetuista Galaxy Book Flex ja Galaxy Book Ion -kannettavista

Galaxy Book Flex -kannettavan kosketuslevyä voidaan käyttää langattomana latausalustana puhelimelle, mutta tätä ominaisuutta ei ole Alpha-mallissa.Alphan 13.3″ QLED Full HD -näyttö tukee Active Pen -kynää, mutta tämä täytyy ostaa erikseen. Galaxy Book Flexin mukana taas toimitetaan kynä.Akun kestoksi luvataan peräti 17,5 tuntia ja akun saa täyteen nopeasti USB-C -liitännän välityksellä. Suorituskyvystä on vastaamassa 10. sukupolven Intel -suoritin ja tämän parina on 8 tai 12 gigatavua keskusmuistia. Tallennustilaa on saatavilla 256 gigatavua, 512 gigatavua tai jopa yhden teratavun verran.Liitäntöjen osalta on tarjolla täysikokoinen HDMI, USB-C, 2x USB 3.0, MicroSD-muistikorttipaikka ja kuulokeliitäntä. Näppäimistö on taustavalaistu ja sen yhteydestä löytyy myös sormenjälkilukija.Alphan mitat ovat 304.9 x 202.0 x 13.9 mm ja painoa on 1.19 kg.Galaxy Book Flex Alpha tulee saataville Yhdysvalloissa vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon aikana. Hinta alkaa 829,99 dollarista.