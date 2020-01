Epic Games tarjoaa nyt kolme peliä ilmaiseksi: Steep ja Darksidersit

Epic Games Store tarjoaa joka viikko yhden pelin ilmaiseksi, mutta nyt näitä pelejä on tarjolla kolme kappaletta.

Ilmaiseksi on saatavilla Steep, Darksiders Warmastered Edition ja Darksiders II Deathinitive Edition. Katso nämä ilmaiset pelit tästä . Tarjous on voimassa 9. tammikuuta asti.Lisäksi Epic Games Storesta löytyy useita muita tarjouksia. Alennettuun hintaan on tarjolla muun muassa Borderlands 3, Metro Exodus, Red Dead Redemption 2 ja Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Tarjoukset ovat voimassa 7. tammikuuta saakka. Kaikki tarjoukset voi katsastaa tästä Lue myös: