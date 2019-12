Mainio tarjous pelaajalle: SteelSeries Apex Pro näppäimistö nyt 129 euroa (säästä 100 euroa)

Yksi vuoden 2019 mielenkiintoisimmista mekaanisista näppäimistöistä on nyt hyvässä alennuksessa.

Päivän diili

SteelSeries Apex Pro pelinäppäimistö hinta nyt 129 euroa , kun yleensä tätä näppäimistöä myydään 229 eurolla. Säästöä tulee siis mukavat 100 euroa ja samalla tämä on myös alin hinta, jolla Apex Pro näppäimistöä on myyty.SteelSeries Apex Pron erikoisuus löytyy OmniPoint-kytkimistä, joiden aktivointimatka voidaan säätää näppäinkohtaisesti 0,4 mm - 3,6 mm väliltä. OmniPoint-kytkimien kohdalle luvataan jopa 100 miljoonan painalluksen kesto. Ihan koko näppäimistöä ei kuitenkaan ole täytetty OmniPoint-kytkimillä, vaan esimerkiksi nuolinäppäinten ja F-painikkeiden kohdalla käytetään SteelSeriesin Red-kytkimiä.Apex Pron muita ominaisuuksia ovat oikeasta yläreunasta löytyvä OLED-näyttö, RGB-valaistus, rannetuki ja USB-läpivienti.Lisää tietoa näppäimistö saa tästä Katso myös: Razer Ornata Chroma -pelinäppäimistö vielä hetken aikaa tarjouksessa Tarjous löytyy Gigantilta ja se on voimassa su 5.1.2020 asti. Tuotteen saatavuus on erinomainen.Lue myös:SteelSeries Apex Pro: