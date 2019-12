Pikatestissä lineaariset näppiskytkimet Roccatilta

Roccat lähetti meille testiin näppäimistön, jossa on uudet, punaiset, lineaariset Titan Speed -kytkimet. Itse näppäimistö on Vulcan 121 AIMO, jonka sisarmallista lähetti meille testiin näppäimistön, jossa on uudet, punaiset, lineaariset Titan Speed -kytkimet. Itse näppäimistö on Vulcan 121 AIMO, jonka sisarmallista meillä onkin jo arvostelu kirjoitettuna (erona arvostelun malliin on kytkinten lisäksi vain väri).

Käytäntö

Tässä lyhyemmässä arviossa keskitytään pelkästään eroihin, jotka syntyvät kytkimistä. Kyseessä ovat siis Roccatin uudet Titan Speed -kytkimet, joiden luvataan olevan nimensä mukaisesti "aiempaa nopeammat".Kytkimet ovat lineaariset, eli niissä ei ole tuntuvaa pykälää tai naksahdusta painettaessa. Ne aktivoituvat 1,4 millimetrin painalluksen jälkeen, eli varsin nopeasti: 0,4 milliä nopeammin kuin aiemmat Titan-kytkimet. Kirjoittamiseen ns. tactile-kytkimet ovat yleensä suositumpia, mutta pelaajien keskuudessa lineaariset kytkimet ovat kasvattaneet suosiotaan.Roccat itse kertoo, että osittain Titan-kytkinten salaisuus piilee niin rakenteessa kuin firmwaressa, joissa molemmissa on keskitytty vähentämään kontaktin heilumista (). Näin näppäinpainallus saadaan rekisteröityä aiempaa nopeammin. Tässä puhutaan muutamien millisekuntien erosta.Harmittavasti punaisetkaan Titan-kytkimet eivät korjaa Roccatin ikuista valaistusongelmaa, mikä johtuu siitä, että LED-valo on sijoitettu kytkinrakenteen yläreunaan ja itse kytkinmekanismi on keskellä. Tämän vuoksi näppäinten alareunassa olevat kuviot (esimerkiksi numeronäppäinten alalaidassa olevat erikoismerkit) jäävät valaistumatta. Eivät ne pikimustiksi jää, mutta kuitenkin huomattavasti pimeämmiksi kuin näppäimen ns. päämerkki.Kytkinten tuntuma on selvästi erilainen kuin vaikkapa tyypillisemmissä ruskeissa-kytkimissä. Lineaarisuus tuntuu tottumattoman sormien alla aluksi vähän hassulta, eikä välttämättä hyvällä tavalla.En tiedä, huomaisiko joku pro-pelaaja jotain eroa käytännössä, mutta en pelaa mitään niin kovalla tasolla, että voisin väittää Vulcanin kytkinten toimivan itselleni mitään muuta mekaanista näppäimistöä paremmin. Kirjoittamiseen lineaariset kytkimet toki, mutta harhapainallusten määrä tuntui rahtusen ainakin alussa kasvavan: kesti hetken tottua siihen, että joskus näppäimen aktivoitumiseen riitti se, että sormi vain käväisi näppäinhatun päällä.Myös pelatessa huomasin hahmon joskus liikkuvan vikasuuntaan, mikä johtui siitä, että olin vahingossa laskenut sormeni liian raskaasti näppäimelle. Tämä johtui tietysti pelaajan kokemattomuudesta ja tapahtui harvoin, mutta kuitenkin viikon testin aikana useamman kerran. Muilla näppäimistöillä en ole törmännyt vastaavaan milloinkaan, joten selvästi lineaaristen kytkinten ominaisuudesta oli kyse. Tämä tuskin on kovin suuri ongelma, mutta siihen on syytä varautua henkisesti jos ko. kytkimillä varustettua näppäimistöä on hankkimassa.Hienoa, että Roccatilla on nyt tarjota myös kytkimiltään erilainen vaihtoehto. Enemmän kirjoittavalle asia vaatii painavampaa harkintaa, mutta nopeatempoisia pelejä tosissaan harrastavalle lineaariset kytkimet saattavat olla helpompi valinta. Roccat Vulcan 121 on tällä hetkellä noin 140 euron hintainen.