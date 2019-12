Vielä ehtii jouluksi: Razer Ornata Chroma -näppäimistö 49,95 euroa (säästä 30 euroa)

Joulu on jo oven takana, mutta vielä ehtii tehdä viime hetken ostoksia. Tähän hätään Gigantilla on tarjota Razerin pelinäppäimistö noin 30 euron alennuksella. Gigantin sivuilla mainitaan, että joululahjat pitää tilata viimeistään 18.12. Tietenkin tuotteen voi varata ja käydä noutamassa Gigantin liikkeestä.

Päivän diili

Razer Ornata Chroma -pelinäppäimistön hinta nyt 49,95 euroa Gigantilla . Viime aikoina tuotteen hinta on pyörinyt noin 60 - 80 euron tietämillä, joten hyvästä alennuksesta on kyse. 49,95 euroa on myös alin hinta, jolla Razer Ornata Chromaa on myyty.Razer Ornata Chroma -pelinäppäimistössä käytetään Razer Mecha-Membrane -näppäinkytkimiä, joissa käytetään kumikupukytkimiä mutta ne antavat mekaanisen näppäimistön tapaan tuntuvan palautteen. Mekaanisesta näppäimistöstä ei siis ole kyse.Razerille tuttuun tyyliin Ornata Chromasta löytyy näyttävä Razer Chroma -valaistus, jota voi kustomoida itselleen sopivaksi. Tähän tarvitsee Razer Synapse -ohjelmiston. Lisäksi mukaan kuuluu rannetuki.Razer Ornata Chroma on kuitenkin erittäin hyvä valinta tällä hinnalla.Tarjous löytyy Gigantilta ja se on voimassa joulukuun loppuun asti.Katso myös: