Intel ottaa näkemystä – Osti kahdella miljardilla dollarilla tekoälypiirikehittäjän

Intel on päättänyt ottaa entistä voimakkaammin näkemystä tekoälylaskentaan pilvessä, sillä piirijätti on ostanut israelilaisen Habana Labsin kahdella miljardilla dollarilla. Habanan piirejä käytetään palvelinsaleissa, joissa ne suorittavat esimerkiksi puheentunnistukseen ja konenäköön liittyviä tehtäviä.



Julkaistun lehdistötiedotteen mukaan Habanan Gaudi-tekoälypiirit tarjoavat jopa nelinkertaisesti suorituskykyä grafiikkaprosessoriin verrattuna. Habanan mittauksissa on vertailtu tekoälypiirejä samaan määrään grafiikkaprosessoreita. Nvidia on grafiikkaprosessoreillaan hallinnut tekoälylaskennan markkinoita, mutta Intelin erikoispiirit tuovat alalle kaivattua kilpailua.



Tekoälylaskentaan liittyvä liikevaihto on kasvaa Intelillä nyt hurjaa vauhtia ja sen odotetaan tuottavan tämän vuoden aikana 3,5 miljardin dollarin edestä liikevaihtoa. Intelin piirimallistosta löytyy jo Nervana-nimiset piirit, jotka on suunnattu tekoälylaskentaan. Habanan piirit ja teknologia tulevat siis todennäköisesti täydentämään Nervana-mallistoa.

