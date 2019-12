Asus ZenBook Duo kannettava tietokone nyt saatavilla Suomessa - varustettu kahdella näytöllä

Asus ZenBook Duo on jatkoa on jatkoa Asus ZenBook Pro Duolle, joka tuli saataville syyskuussa . Näiden kahden kannettavan erikoisuus löytyy näytöistä, sillä niitä löytyy kaksi kappaletta. Asuksen mukaan ZenBook Duo on suunniteltu vaivattomaan luovuuteen ja tuottavuuteen tien päällä.

Asus ZenBook Duo:n päänäyttö on kooltaan 14 tuumaa ja siinä käytetään Full HD -resoluutiota. Toinen näyttö löytyy näppäimistön yläpuolelta. Tämän näytön koko on 12.6 tuumaa ja sen kuvasuhde on 32:9 (Full HD -resoluutio). Asus ZenBook Pro Duo:n näytöt toimivat 4K-resoluutiolla.Näppäimistön yläpuolella olevaa näyttöä kutsutaan nimellä. Tätä näyttöä voidaan käyttää kuten mitä tahansa muuta toissijaista näyttöä. ScreenPad Plus -näytölle voidaan laittaa vaikkapa Spotify ja keskustelu, kun samalla tärkein asia näkyy koko ajan päänäytöllä. ScreenPad Plus -näyttö tukee myös kosketusta.Laitteen sisällä on 10. sukupolven Intel Core i7-10510U -suoritin, 16 gigatavua keskusmuistia ja 512 gigatavua m.2 PCI-E SSD -tallennustilaa. Grafiikoista vastaa Nvidia Geforce MX250 (2GB) -näytönohjain. 70 Wh:n akusta luvataan riittävän virtaa 22 tunniksi. ErgoLift-sarana nostaa hieman ZenBook Duoa paremman jäähdytyksen takaamiseksi ja paremman kirjoituskokemuksen saamiseksi.Asus ZenBook Duo UX481FL-BM044T hinta on 1599 euroa . Kannettavaa saa esimerkiksi Verkkokauppa.comilta, Elisalta, DNA:lta, Powerilta ja Jimmsiltä.Lisätietoa Asus ZenBook Duo kannettavasta saat tästä