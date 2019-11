Windows 10:n syksyn 2019 suurin päivitys lähti jakeluun - Tällä kertaa ongelmia ei pitäisi tulla

Windows 10 on nyt jo pidemmän aikaa ollut suurimpien päivitysten osalla tahdissa, jossa vuoden jättimäisin päivitys kolahtaa tietokoneille keväällä ja toinen iso päivitys aina syksyn saapuessa.



Vuoden 2019 suurin päivitys ilmestyi toukokuussa, May 2019 eli Windows 10 1903 -päivityksen muodossa. Tuolloin ladattavaa ja asennettavaa oli valtava määrä ja etenkin vanhempien tietokoneiden omistajat saivat katsella Windowsin päivitysruutua pahimmillaan tuntitolkulla.



Nyt jakeluun on siirtynyt November 2019 eli Windows 10 1909 -versio, joka ei ole aivan niin iso ja raskas kuin toukokuun päivitys ja onkin enemmän vanhan kunnon Service Pack -julkaisun henkinen. Eli marraskuun 2019 päivitys keskittyy pääasiassa hiomaan hieman toukokuun päivityksessä julkaistuja uusia Windowsin ominaisuuksia.



Jakelu aloitettiin eilen, mutta jos koneessasi on jo ennestään toukokuun 2019 päivitys, tulee uusi versio jakeluun todennäköisesti vasta kuukauden vaihteessa. Jos taas jätit uokokuun 2019 päivityksen väliin, on tiedossa isompi päivitysurakka, sillä tällöin asennuspaketti sisältää myös toukokuun 2019 valtavan päivityspaketin, höystettynä uusimmilla, marraskuun 2019 päivityksillä.