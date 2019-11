Opas: Näin poistat Steam-pelit tietokoneelta

Onko tietokoneesi kovalevyltä loppumassa tila? Onko sinulla pelejä Steam-kokoelmasta joita et ole pelannut aikoihin?

1. Kirjaudu sisään Steamiin

2. Siirry pelikokoelmaasi

3. Valitse peli, jonka haluat poistaa

4. Poista peli koneeltasi

Tässä on nopea ja yksityiskohtainen opas, jota seuraamalla voit poistaa asennetut Steam-pelit tietokoneeltasi. Pelit eivät poistu Steam-kokoelmastasi, vaan ainoastaan tietokoneeltasi. Eli jos haluat myöhemmin pelata jotain ohjeen mukaan poistamaasi peliä, voit asentaa sen Steamistä takaisin tietokoneellesi.Avaa aivan ensimmäiseksi Steam-sovellus tietokoneellasi ja kirjaudu sisään.Steamissä pelisi löytyvät päänäkymän oikeasta reunasta. Paina hiiren oikeaa näppäintä sen pelin kohdalla, jonka haluat poistaa.Käytämme tässä-peliä esimerkkinäPidä hiirtä-kohdan päällä ja valitse esiin aukeavasta valikosta kohtaEsiin aukeaa kehotus, joka varmistaa vielä, että todellakin haluat poistaa pelin tietokoneeltasi. Samalla kehotusikkuna varmistaa vielä sen, että peli säilyy poistosta huolimatta myös Steam-kokoelmassasiNyt, paina-nappia.Ja kas näin, peli on poistettu tietokoneeltasi ja sen varaama tila on vapautunut kovalevyltäsi.