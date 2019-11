Apple paljasti 16 tuuman MacBook Pron – Herkut maksavat käytetyn auton verran

Apple on tänään esitellyt ammattikäyttäjien pitkään ja hartaasti odottaman 16 tuuman mallin MacBook Pro -kannettavasta. Ostaja saa tuutin täydeltä tekniikkaa, mutta halvaksi se ei tule.



Ostajalla on valittavanaan kuuden tai kahdeksan ytimen Core-prosessori (9. sukupolvi), 16–64 gigatavua käyttömuistia, AMD:n Radeon Pro 5300M- tai 5500M-grafiikkaohjain sekä SSD-tallennustilaa 512 gigatavusta aina kahdeksaan teratavuun saakka. Tietokoneen näytöllä on kokoa 16 tuumaa, mutta tietokone on tavanomaista pienempi ohuiden kehysten ansiosta. Akkukestoa Apple lupaa tietokoneelle 11 tunnin edestä.



Karvalakki malli maksaa Suomessa 2 799 euroa, mutta jos koneeseen haluaa kaikki mahdolliset herkut, joutuu läppäristä pulittamaan Applelle 7239 euroa. Eniten lisää hintaa tuo SSD-tallennustilan kasvattaminen.