Päivän diili: Asus Radeon RX 580 -näytönohjainta reippaalla alennuksella!

Päivän diilinä tänään Asuksen näytönohjainta, kahtakin eri mallia, hurjalla alennuksella.

Eli kyseessä on-pohjainen, ylikellotettu näytönohjain, joka on myös "se kalliimpi suositeltu vaihtoehto" halvan pelitietokoneen kasaus -oppaassamme.Näuytönohjaimen ostaja saa lisäksi mukaan valintansa mukaan jokotaiPC-pelin latauskoodin.Neljän gigatavun GDDR5 -muistilla varuetsttu versio näytönohjaimesta irtoaa juuri nythintaan ja 8 gigatavun malli samasta kortistaTässä vielä linkit, tarjoukset eivät todennäköisesti kestä kauaa, emmekä tiedä lainkaan paljonko varastosaldoja tuotteilla on tätä lukiessasi:Molemmista korteista löytyy 2kpl HDMI-ulostuloja, 2kpl DisplayPort-ulostuloja sekä 1kpl DVI-D -ulostuloja.Näytönohjaimia harvemmin myydään alennuksella, mutta näiden kahden tapauksen suhteen hinta on viime aikoina tippunut reippaasti. Etenkin Asuksen ylikellotettu 4GB -malli on nyt todella edullinen kuukauden takaisiin hintoihin verrattuna: vielä lokakuun alkupuolella kortti maksoi yli 200 euroa.RX 580 sopii mainiosti 1080p / FullHD -pelitietokoneen näytönohjaimeksi ja kuten mainittua, löytyy suositeltuna näytönohjaimena budjettikone-ehdotuksestamme. Jos kiinnostaa verrata RX 580 -näytönohjainta muihin myynnissä oleviin kortteihin, suosittelemme perehtymään näytönohjainten paremmuusjärjestys -listaukseemme