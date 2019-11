Chrome OS 78 on julkaistu: helpompi tulostus, virtuaalinen työpöytä ja muuta

Chrome OS 78 -käyttöjärjestelmäversio on täällä. Uusia ominaisuuksia ovat virtuaalinen työpöytä, puhelinnumeroiden lähettäminen Chromebookista Android-puhelimelle ja helpompi tulostaminen. Virtuaalisen työpöydän tulosta On jälleen aika päivittää Chromebook, sillä-käyttöjärjestelmäversio on täällä. Uusia ominaisuuksia ovat virtuaalinen työpöytä, puhelinnumeroiden lähettäminen Chromebookista Android-puhelimelle ja helpompi tulostaminen. Virtuaalisen työpöydän tulosta uutisoimme jo Chrome OS 76 -version myötä , mutta nyt se on laajemmin käytössä.

Chrome OS 78 -version merkittävin uusi ominaisuus on siis virtuaalinen työpöytä. Virtuaalisen työpöydän avulla voi vaikkapa jakaa selaimen välilehdet ja muut sovellukset eri osioihin, että niitä pystyy hallitsemaan helpommin ja nopeammin.Virtuaaliset työpöydät saa käyttöön pyyhkäisemällä kosketuslevyä alaspäin kolmella sormella tai painamalla näppäimistön ylimmältä riviltä löytyvää näppäintä, jonka jälkeen uuden virtuaalisen työpöydän saa lisättyä painamalla "+ Uusi työpöytä" painiketta. Välilehtiä ja sovelluksia voi myös siirtää työpöytien välillä.Google on tehnyt paljon töitä sen eteen, että Chromebook ja Android-puhelin toimisivat paremmin yhteen. Nyt Chromebookista voi lähettää puhelinnumeron Android-puhelimeen, joka on yhteydessä Chromebookin kanssa. Tämän pitäisi säästää jonkin verran aikaa, sillä numeroa ei enää tarvitse erikseen näppäillä puhelimella.Chrome OS on ollut aina vähän kehno tulostamisen suhteen, mutta uuden Chrome OS -version myötä Chromebook osaa automaattisesti löytyy yhteensopivat tulostimet ilman erillistä asennusta tai säätämistä.Tulostaminen onnistuu painamalla Ctrl + P, jonka jälkeen tulostin pitäisi löytyä listalta. Lisätietoa tulostamisesta saa tästä Näiden lisäksi palautteen lähettäminen on helpompaa. Palautteen lähettäminen onnistuu nyt painamalla virtapainiketta, jonka jälkeen "Palaute" -painike löytyy virta pois, kirjaudu ulos ja lukitse vaihtoehtojen vierestä.