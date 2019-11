Opas: Halpa peli-PC, näistä osista se syntyy (marraskuu 2019)

Halpa peli-PC voi kuulostaa jo terminä mahdottomalta yhdistelmältä, sillä pelaamiseen tietokoneella yleensä yhdistetään ne kaikkein kalleimmat osat ja budjetti on mielikuvissa jotain tuhansien eurojen hujakoilla. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, vaan pelaamiseen erittäin hyvin pystyvän PC:n voi rakentaa selkeästi edullisemminkin.

Paras edullinen prosessori peli-PC:hen

Paras edullinen emolevy peli-PC:hen

Paras edullinen näytönohjain peli-PC:hen

Paras edullinen SSD-levy peli-PC:hen

Paras virtalähde peli-PC:hen

Paras edullinen kotelo peli-PC:hen

Parhaat muistipiirit peli-PC:hen

Muuta huomioitavaa

Yhteeneveto: AMD-paketti

Yhteenveto: Intel-paketti

Poistettu yksi virtalähde suositeltujen listalta, käyttäjäpalautteen perusteella (kehnoksi moitittu)

lisätty maininta AMD:n prosessorin tehokkuudesta verrattuna Intelin prosessoriin, lisätty linkki vertailuun

lisätty yksi edullinen kotelo lisää ehdotusten listalle

muokattu yhteenvetolistojen hinnat virtalähteen vaihtumisen vuoksi

Lisätty emolevyehdotuksiin myös vaihtoehto, josta löytyy WiFi-yhteydet

Lisätty maininta AMD:n hyötymisestä nopeammasta muistista

Päivitetty hinnat

Intelin ehdotetusta paketista artikkelin lopussa vaihdettu emolevy halvempaan vaihtoehtoon. H370 -emolevyjen hinnat ovat nousseet kuukaudessa merkittävästi, vaikka samaan aikaan paketissa käytetyn Intelin i3 -prosessorin hinta on laskenut

Otimme oppaamme tähtäimeksi noin 600 euron hinnan, jolla laskimme että edullisen, mutta nykyaikaisen pelitietokoneen voi rakentaa järkevästi.Tässä yhteydessä täytyy kuitenkin muistaa, että tavoitehintaan päästäksemme oletamme, että näyttö, näppäimistö, hiiri sekä Windows-käyttöjärjestelmän lisenssi löytyvät ostajalta jo ennestään. Mikäli näin ei ole, edellä mainittujen osien hankinta luonnollisesti nostaa lopullista hintaa ylöspäin. Mutta kun seuraavan kerran konetta päivittää, voidaan iso nippu näistä siirtää myös seuraavaan koneeseen, joten investointi on sinänsä pidempiaikainen.Luonnollisestikaan kyseisellä koneella on turha haaveilla pelaavansa 4K-tarkkuudella pelejä tai hyppäävänsä virtuaalitodellisuuden peleihin, mutta rakennettava koneemme pystyy mainiosti pyörittämään 1080p -tarkkuudellanykyaikaisia pelejä.Olemme pyrkineet kaikkien osien osalta löytämään oikean balanssin hinnan ja tehokkuuden välillä, mutta teknologia etenee ja hinnat elävät jatkuvasti, joten muutoksia tulee. Siksi pyrimmekin päivittämään artikkeliamme säännöllisesti, mutta suosittelemme myös kysymään neuvoa asiantuntevalta yhteisöltämme, keskustelualueidemme "Uutta tietokonetta hankkimassa" -ryhmässä Mutta aloitetaan, alla valintammeosiksi:Pienellä budjetilla pelitietokonetta rakentavalla on kaksi tärkeää kysymystä ratkaistavana. Ensimmäinen näistä liittyy prosessorin, eli "tietokoneen aivojen" valintaan. Tässä valinnassa lompakkoa saa halutessaan avata aika reilustikin, mutta onneksi:n jain välinen kisa on johtanut siihen, että myös budjettipuolelta löytyy erinomaisesti pelaamiseen soveltuvia vaihtoehtoja.AMD:n ykköstykki tässä kisassa on-prosessori, joka tarjoaa mainiosti laskentatehoa pelaamista ja muutakin käyttöä varten.Sen tiukin kilpailija Intelin leirissä on puolestaan, joka on käytännössä sama prosessori kuin vanhempi Intel i5-7400, mutta hieman korkeammalla kellotaajuudella.On koulukuntaeroja siitä, kumpi prosessoreista sopii pelaamiseeen paremmin, mutta molemmat toimivat budjetilla rakennetun pelitietokoneen kasaamiseen mainiosti. Alta löydät tämän hetken halvimmat hinnat molemmille, joten kun pienellä budjetilla ollaan rakentamassa, valinta saattaa syntyä puhtaasti hinnan perusteella:Tätä kirjoittaessa AMD:n prosessori maksaa noinja Intelin noinIntelin prosessori häviää AMD:n vaihtoehdolle monissa nopeustesteissä, mutta molemmat prosessorit hoitavat hommansa siinä, että niiden ympärille rakennettu tietokone pystyy mainiosti pyörittämään nykyaikaisia pelejä 1080p-tarkkuudella.Prosessoria ostettaessa kannattaa huomata, että prosessoreja myydään ns.ja-mallisina. Näiden tärkein ero on se, että boxed -myyntipakkaus sisältää prosessorille elintärkeän tuulettimen pakkauksen mukana. Tray-myyntipakkaus sisältää ainoastaan prosessorin, joten joudut hankkimaan tällöin prosessorituulettimen jälkikäteen itse. Suosittelemme ostamaan budjettikonetta rakennettaessa ehdottomasti boxed-myyntipakkauksen.Emolevyn valinnan tekee mielenkiintoiseksi se, että emolevy on tiukasti sidottu siihen, kumman edellä mainituista prosessoreista valitsit. Eli emolevyt ovat kytköksissä suoraan siihen, millainen prosessori niihin aiotaan laittaa - ja toisinpäin.Karkeasti sanottuna, AMD:n prosessorin voi liittää ainoastaan AMD:n prosessoreille tarkoitettuun emolevyyn ja Intelin prosessorin ainoastaan Intelin prosessoreille tarkoitettuun emolevyyn.Emolevyä valittaessa pienen budjetin koneeseen, on tärkeintä katsoa oikeastaan vain se, että emolevyn piirisarja on prosessoriin sopiva. Tällöin toki pitää karsia emolevyn muista ominaisuuksista: tyypillisesti halvimmissa emolevyissä ei ole tarjolla WiFi-yhteyksiä eikä esimerkiksi useita M.2-liitäntöjä monelle SSD-levylle. Koska monelle WiFi-yhteys on kuitenkin tärkeä osa koneen hankintaa, olemme lisänneet erikseen hieman arvokkaamman emolevyehdotuksen kullekin prosessorityypille, josta WiFi-yhteydet löytyvät.AMD Ryzen 5 2600 -prosessorin valitseville suosittelemme emolevyksiä mitä tahansa B450 -piirisarjaa käyttävää emolevyä, esimerkiksi jotain näistä:Ja taas heille, jotka päätyvät Intelin i3-8100 -prosessoriin, valinta kohdistuu tällöin H370 -piirisarjaa käyttäviin emolevyihin, esimerkiksi joihinkin näistä:Intelin valinneet pulittavat tätä kirjoittaessa emolevystään halvimmillaan noinja AMD:n valinneet puolestaan noinNyt helpotuksen huokaus, sillä tämän jälkeen muihin osiin ei vaikuta enää se, kumman prosessorin valitsit.Edullisten, pelaamiseen soveltuvien näytönohjainten puolella AMD vie kilpailijaa Nvidiaa kuin litran mittaa. Käytännössä parhaat valinnat pelaamiseen tarkoitetun budjettikoneen näytönohjaimiksi ovat molemmat AMD:n tuotoksia.Ja tässä yhteydessä jälleen pitää painottaa sitä, että sillä ei ole merkitystä valitsitko prosessoriksi AMD:n vai Intelin, AMD:n näytönohjain toimii aivan yhtä hyvin molempien prosessorien kanssa.Vaihtoehdot näytönohjaimen suhteen ovat käytännössäja. Kuten nimestäkin voi päätellä, on jälkimmäinen vaihtoehto, RX 580, hieman parempi, mutta myös hieman kalliimpi. Sitä kuitenkin löytyy toisinaan tarjouksessa samaan hintaan kuin RX 570:stä, joten kannattaa kurkata molempien hintoja.Molemmat näytönohjaimet soveltuvat mainiosti 1080p-tarkkuudenpelaamiseen.Muistia näytönohjaimeen kannattaa vaatia vähintään 4 gigatavua, koska näytönohjaimen muisti vaikuttaa pelaamiskokemukseen varsin paljon - mutta esimerkiksi 8 gigatavun ja 16 gigatavun ero ei ole enää hintaansa vastaava, kun rakennetaan budjettikonetta.Yksinkertaistettuna, suosittelemamme vaihtoehdot ovat:taiMutta jotta homma ei olisi ihan yksinkertaista, AMD itsessään ei varsinaisesti tee näytönohjaimia, vaan lisensoi tekniikkaansa muille valmistajille, eli näytönohjaimen valmistajana on usein esimerkiksi MSI tai Sapphire. Tällä ei ole juurikaan merkitystä loppukädessä, sillä teknologia korteissa on käytännössä sama.Tässä poimintamme:Tätä kirjoittaessa halvimmat RX 570 -näytönohjaimet maksavat noinja halvimmat RX 580 -näytönohjaimet noinHintaero näiden kahden välillä alkaa olemaan minimaalisen pieni, mutta toisaalta myös niiden tehojen erot ovat suhteellisen pienet. Jos kuitenkin satut löytämään RX 580 -näytönohjaimen käytännössä RX 570 -ohjaimen hinnalla, kannattaa tarjoukseen tarttua.Jos haluat jostain syystä kuitenkin pistää vielä enemmän rahaa näytönohjaimeen, suosittelemme tutustumaan Parhaat näytönohjaimet -listaamme , joka pistää kaikki markkinoilla olevat pelinäytönohjaimet paremmuusjärjestykseen.SSD-levyissä aletaan olemaan tilanteessa, jossa halvimmatkin SSD-levyt hakkaavat nopeimmatkin tavalliset, mekaaniset kovalevyt niin huikealla nopeuserolla, että nopeusmittauksiin ei kannata hirvittävästi tukeutua. SSD-levy järjestelmälevynä on vain yksinkertaisesti ainoa oikea valinta, oli käyttökohteena sitten pelaaminen tai vain tavallinen verkkoselailu.SSD:n koko pitäisi valita siten, että sille mahtuvat sekä Windows että kaikki ajan kanssa asennettavat pelit ja ohjelmat. Videoita, dokumentteja, jne. varten voidaan myöhemmin kasvattaa tietokoneen tallennustilaa edullisemmilla, mekaanisilla kovalevyillä, mutta SSD kannattaa joka tapauksessa valita hieman isommaksi kuin alunperin ajattelisi. Onneksi esimerkiksi 480 gigatavun hintahaarukasta löytyy jo nykyisin erittäin edullisia vaihtoehtoja pilvin pimein.Kuten todettua, SSD-levyjen suhteen nopeusmittauksiin ei kannata aivan hirvittävästi takertua - levyn nopeus ei tule olemaan pelaamisen pullonkaula, joten kannattaa rohkeasti seurata tunnettujen valmistajien SSD-levyjen tarjouksia.Tunnettuja, luotettavia valmistajia SSD-markkinoilla ovat mm. Kingston, Samsung ja Crucial. Kaikkien osalta hintataso on tätä nykyä noin 50 - 70 euroa, kun etsitään SSD-levyä 480 gigatavun kokoluokasta.Tässä poimintojamme mielestämme sopivista SSD-levyistä:480 gigatavun SSD-levy maksaa tätä kirjoittaessa noinTässä kohtaa on huomattavaa, että väliotsikosta puuttuu kohta "edullinen", koska virtalähdeen laadukkuuden suhteen ei missään nimessä kannata tinkiä pelitietokonetta rakentaessa.Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että halvin mahdollinen nimettömän valmistajan virtalähde on suurin riski koko tietokoneesi kannalta. Virtalähde on nimittäin se osa, joka voi mennä rikki - ja tuhota samalla kaikki tietokoneesi sisuskalut heittäessään virtapiikin järjestelmään.Joten valitettavasti virtalähteen suhteen ei kannata tinkiä, vaan keskittyä laadukkaisiin valmistajiin ja virtalähteisiin jotka antavat varmasti tarpeeksi virtaa koottavalle tietokoneelle.Tässä valintamme mielestämme sopiviksi, suhteellisen edullisiksi, mutta laadukkaiksi koetuista virtalähteistä:Virtalähde tuo pakettiin lisää hintaa noinJos virtalähteen suhteen ei kannata nuukailla, voi kotelon suhteen sitä vähän tehdäkin. Jos hakusessa ei ole ystävien yllättäminen upealla design-kotelolla, voi peli-PC:n kotelon rakentaa "tylsään ja tavalliseen" peruskoteloon, kunhan huolehtii, että siellä on tarpeeksi tilaa sekä tuulettimille että tarvittavilla osille.Luonnollisesti kannattaa myös tarkistaa, kuuluvatko kotelon hintaan mukaan kotelotuulettimet - niiden erikseen hankkiminen nostaa ikävästi budjettia ylöspäin.Tässä muutama poiminta edullisista koteloista, joista löytyy valmiiksi asennetut kotelotuulettimet:Koteloissa hintahaarukka on kenties suurin kaikista komponenteista, joita olemme tähän mukaan ottaneet. Mutta karkeasti voidaan sanoa, että hyvä kotelo, josta löytyvät valmiiksi asennetut kotelotuulettimet, maksaa noinKäyttömuistia pelitietokoneessa on syytä olla vähintään 8 gigatavun verran, jolloin valtaosa peleistä pyörii sulavasti ainakin käyttömuistin osalta. Tässä suhteessa tietysti enemmän on aina parempi, mutta 8 gigatavua on erinomainen kompromissi tällä hetkellä suorituskyvyn ja hinnan suhteen.Muistin tyyppi on asia, joka aiheuttaa monelle ensimmäistä tietokonettaan kasaavalle harmaita hiuksia. Koska olemme rakentamassa tiukalla budjetilla tietokonetta, ei muistien valmistajaan kannata kiinnittää hirvittävän paljoa huomiota. Muistin tyyppi on syytä kuitenkin olla DDR4, joka on tämän hetken tarjonnasta nopeinta ja edullisinta.Muistin nopeus ilmoitetaan muistin tyypin jälkeen, tavallisesti väliviivalla eroteltuna. Halvan pelitietokoneen rakentamiseen suosittelemme DDR4-2400-muisteja, jossa 2400 tarkoittaa muistin nopeutta - mitä suurempi luku on, sen nopeampaa muistit ovat. Eli jos löydät tarjouksesta vaikkapa DDR4-3000-muisteja halvemmalla kuin tässä mainittuja DDR4-2400, kannattaa tarttua tarjoukseen.8 gigatavun muistit myydään tyypillisesti joko kahden 4 gigatavun muistikamman paketeissa, jolloin asia saatetaan hinnastossa ilmaista esim tyyliin (2x4GB) tai sitten yhtenä 8 gigatavun kampana.Tässä poimintamme:Tätä kirjoittaessa 8 gigatavua DDR4 käyttömuistia, vähintään 2400 nopeudella maksaa noinMainittakoon vielä, että AMD:n prosessorin valinneet saavat enemmän hyötyä irti siitä, jos muistipiirien nopeus on korkeampi kuin 2400. Tässä yksi ehdotus 3000MHz muistipiiristä AMD:n pakettiin:Mikäli tietokoneen kasaus on täysin uusi juttu, suosittelemme joko hankkimaan tuttavapiiristä apua projektiin tai ostamaan osat koottuna yhdestä ja samasta osoitteesta, jolloin toimitukseen voi tilata samalla osien kokoonpanon. Kokoonpano maksaa liikkeestä ostettuna tyypillisesti jotain 50 ja 100 euron väliltä, joten tämä puoli tietysti lisää kustannuksia.Itse konettaan rakentaville suosittelemme vanhaa, mutta edelleen ajankohtaista artikkeliamme:Myös postikulujen osalta kannattaa olla tarkkana, olemme keränneet tarjoukset vain halvimman hinnan mukaan, mutta jokaisen osan eri paikasta tilaaminen saattaa luonnollisesti nostaa postikulujen osuutta huomattavan korkeaksi.Paketti on mielestämme hyvin tasapainoinen, eikä suorituskyvyn kannalta ole juurikaan merkitystä sillä, päätyykö valintasi AMD:n vai Intelin prosessorin ympärille rakennettuun kokoonpanoon. Jos oma budjettisi on selkeästi enemmän tai vähemmän kuin tässä laskeskeltu, noin 600 euron paketti, suosittelemme kysymään lisäapua keskustelualueidemme Uutta tietokonetta ostamassa -ryhmässä Alla vain esimerkkitapaukset kustakin tuoteryhmästä, hinta sen mukaan mitä se tänä päivänä maksaa halvimmillaan, ilman postikuluja:Alla vain esimerkkitapaukset kustakin tuoteryhmästä, hinta sen mukaan mitä se tänä päivänä maksaa halvimmillaan, ilman postikuluja: