Samsung julkaisi kaksi uutta Windows-kannettavaa: Galaxy Book Flex ja Galaxy Book Ion

Samsung esitteli kaksi varsin mielenkiintoista kannettavaa tietokonetta, jotka tulevat myyntiin joulukuun aikana mutta todennäköisesti niitä ei nähdä Suomessa.

Samsung Galaxy Book Flex

Samsung Galaxy Book Ion

Galaxy Book Flex tukee Samsungin S Pen -kynää, jonka lisäksi kannettavien kosketuslevyä voidaan käyttää langattomana latausalustana puhelimelle tai vaikkapa Galaxy Buds kuulokkeille.Molemmat kannettavat sisältävät varsin hyvän määrän tehokasta suorituskykyä, mutta laitteiden painot pysyvät kurissa.Galaxy Book Flex tulee saataville kahdessa eri koossa eli näytön koon voi valita 13.3 tuuman tai 15.6 tuuman vaihtoehdoista.Molemmat vaihtoehdot käyttävät samaa Full HD -resoluutiota ja QLED -tekniikkaa. Nimensä mukaisesti (Flex) näyttö kääntyy 360 astetta, joten laitetta voidaan käyttää eri asennoissa ja eri tavalla. Laitteen erikoisuus on sen sisältävä löytyvä S Pen -kynä eli sama kynä, joka löytyy myös esimerkiksi Note10+ -puhelimesta Laitteen sisällä on myös 10. sukupolven Intel Core -suoritin (Ice Lake), jopa 16 gigatavua keskusmuistia ja jopa yksi teratavu NVMe SSD -tallennustilaa. Isommassa laitteessa grafiikasta vastaa NVIDIA GeForce MX250 -näytönohjain tai Intel Iris Plus. Pienemmässä vastaavasti on Intel Iris Plus Graphics tai Intel UHD Graphics.Pienemmän kannettavan mitat ovat 302.6 x 202.9 x 12.9 mm ja isomman 355.0 x 227.2 x 14.9 mm. Flex 13 painaa 1.15 kg ja isompi malli painaa 1.57 kg. Vaikka laitteet ovat kooltaan hieman erilaisia, molemmat sisältävät 69.7 Wh akun. Liitännät ovat myös samat. Molemmista löytyy USB-C -liitännät, muistikorttipaikka ja kuulokeliitäntä.Myös Galaxy Book Ion kannettavan saa 13.3 tuuman tai 15.6 tuuman vaihtoehtoina. Näissäkin on käytössä Full HD resoluutio sekä QLED -tekniikka.Suorituskyvystä vastaa 10. sukupolven Intel Core -suoritin (Comet Lake), keskusmuistia on jopa 16 gigatavua ja NVMe SSD -tallennustilaa on jopa yksi teratavu. Grafiikoista vastaaIntel UHD Graphics ja isommassa on myös mahdollisuus NVIDIA GeForce MX250 -näytönohjaimeen.Liitännöistä löytyy kaksi kappaletta täysikokoisia USB 3.0 -paikkoja, HDMI -liitäntä, muistikorttipaikka sekä kuulokeliitäntä.Galaxy Book Ion -kannettavien mitat ovat lähes samat kuin Book Flexin, mutta painoa on vielä vähemmän. Pienemmän kannettavan paino on vain 0.97 kg ja isomman 1.26 kg.Lue myös: